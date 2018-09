Torra, sobre si abrirá las cárceles si las sentencias son condenatorias: "Será el pueblo quien lo contestará"

Publicada el 05/09/2018 a las 15:47 Actualizada el 05/09/2018 a las 16:14

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha asegurado este miércoles en Bruselas quede los políticos independentistas presos en caso de que sean condenados por los tribunales, al tiempo que ha negado haber planteado él mismo ese escenario, informa Europa Press."En este punto no contestaré a ninguna de estas preguntas, porque", ha declarado en una rueda de prensa acompañado por el expresident Carles Puigdemont, al ser preguntado por si contempla abrir las cárceles si son condenados los miembros del ex Govern."Yo, interpretando el sentir de los catalanes en esos momentos presentaré a la Cámara la decisión que se debe tomar", ha añadido. El líder catalán ha insistido en que es el Parlamento catalán y los catalanes quienes le fijarán el "límite" en sus actuaciones y que serán ellos quien le marquen "si" las sentencias judiciales.Torra ha argumentado que cuando ha hablado de este asuntoque le ha planteado su entrevistadora en un programa de Catalunya Radio y ha achacado a "fake news" que él haya planteado tal hipótesis.Sin embargo, el actual presidente de la Generalitatque le pedían aclarar si estaría dispuesto a abrir o no las prisiones.Sobre el riesgo de que el Gobierno central vuelva a activar el artículo 155 de la Constitución si avanza en el desafío independentista, Torra ha asegurado que está dispuesto a llegar "tan lejos como el president Puigdemont, que se puso a disposición del pueblo de Cataluña".Además ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que, para no viciar el proceso de negociación.Torra ha apelado a la "legitimidad" del proceso independentista logrado, dice, con el referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre; al tiempo que ha aceptado tomar "todos los riesgos posibles" para acudir a negociar con el Gobierno un referéndum de autodeterminación "".Por ello, ha añadido, piden al Gobierno que aclare cuál es su "propuesta concreta" para acudir a la mesa de negociación. Sobre la oferta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para un referéndum de autogobierno, Torra ha reiterado que esa no es una opción, porque Cataluña ya cuenta con un autogobierno.La visita de Torra a Bruselas es la cuarta que realiza a la capital comunitaria como presidente de la Generalitat, pese a lo cualpara reunirse con los presidentes de las instituciones de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker (Comisión Europea), Donald Tusk (Consejo) o Antonio Tajani (Parlamento Europeo).El líder catalán ha reconocido "" como consecuencia de la situación en Cataluña, aunque lo ha achacado a las "reglas de la diplomacia internacional" que fijan los "clubes de Estados", a los que Cataluña aspira a integrarse.En su comparecencia conjunta, Torra y Puigdemont han aprovechado para, porque será una edición que consideran excepcional por la "represión".