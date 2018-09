El PP advierte a Pastor de que no tolerará que Torra acuda al Congreso si su propuesta no se somete a votación en el Pleno

Publicada el 06/09/2018 a las 13:42 Actualizada el 06/09/2018 a las 14:48

Negociar el formato

El pasado martes, en un desayuno informativo, la presidenta del Congreso , Ana Pastor, invitó al presidenta acudir a la Cámara a explicar sus posicionamientos políticos y escuchar los del resto de formaciones. La iniciativa se ha visto envuelta en la polémica por dos elementos principales. El primero, que la dirección nacional del PP , el partido deno estaba al tanto de la misma y se enteró en el mismo momento que la presidenta de la Cámara Baja lanzaba la oferta. El segundo, por las dudasEste jueves, tras celebrarse la reunión del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, elrestó peso al desconocimiento previo de la invitación con el argumento, y así es en efecto, de que la propia Pastor, e incluso Rajoy, ya habían intentado que Carles Puigdemont viniera a la Carrera de San Jerónimo. "Es un asunto personal enmarcado en su papel de presidenta de la institución. Tema zanjado", aseguraron. No obstante, sí quisieron poner el énfasis en el formato.En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, el líder del PP, Pablo Casado, advirtió de que si Torra se desplaza a la Cámara no lo puede hacer "por la puerta de atrás". "Aquí los presidentes autonómicos, cuando vienen, es para defender proyectos de ley ante el Pleno de la Cámara", defendió.Casado recordó que si así sucediera, podría pasarle lo mismo que ocurrió con el denominado Plan Ibarretxe, "que descarriló en las Cortes" y, por tanto, sería seguro que "el procés descarrilaría, por una abrumadora mayoría de constitucionalistas". "Sospechamos que la posición del PSOE con el señor Torra no es ni una improvisación, ni un error de tertulia radiofónica; ni siquiera una apelación a los buenos sentimientos. Son señales que se están dando entreapuntó."El PP va a ser quien cortocircuite este tipo de señales entre dos personas que están apostando por el apaciguamiento y la cesión del Gobierno de España a los independentistas. No hay nada que ceder, ni nada que negociar con aquellos que entran en Moncloa con lazos amarillos", recalcó.Estas advertencias llegan después de que fuentes parlamentarias asegurasen que Pastor estaba dispuesta a negociar el formato con la Generalitat con la posibilidad, incluso, de que no hubiese votación.Preguntada varias veces al respecto, si es imprescindible que Torra se presente con un proyecto que se vote y si su idea ha provocado malestar en el PP, Pastor dijo que el Parlamento esy que se puede acudir a él "siempre en el marco de la ley y del Reglamento del Congreso", informa Europa Press.a las propuestas que hagan los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente Torra, dentro del marco de la ley y del Reglamento del Congreso. Nada más", insistió.recalcó.