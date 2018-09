De Prada acusa al Poder Judicial de sancionarlo de forma encubierta

Publicada el 06/09/2018 a las 16:58 Actualizada el 06/09/2018 a las 17:21

El magistrado José Ricardo de Prada, a quien se atribuyen las frases más duras contra el PP en la sentencia del caso Gürtel, ha acusado este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decon la "expulsión de la carrera judicial durante un número indeterminado de meses" por no haber aceptado su petición de reingreso en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional . El juez disfrutaba de una excedencia yen el Tribunal Penal Internacional (TPI) de la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic, informa Europa Press.Se da la circunstancia de que el reingreso al servicio activo del magistrado espara que pueda aspirar a una plaza como vocal independiente al próximo mandato del CGPJ –el actual expira el próximo 4 de diciembre–, para lo que había presentado los preceptivos avales.En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, De Prada afirma que sual Tribunal Internacional "era la oportunidad" para impedir su reingreso a la Audiencia Nacional e impide, además, que pueda presentar su candidatura a la renovación del órgano, lo quea cargos públicos.Según informó el órgano de gobierno de los jueces tras la reunión este jueves de su Comisión Permanente, la denegación del reingreso solicitado por De Prada se debe a que éste no ha aportadode que deja su puesto en el TPI y tampoco ha acreditado el cese de la causa que determinó que el pasado mes de marzo se le declarara en "servicios especiales", puesto que aúnsobre Karadzic.Por su parte, el magistrado explica "por razones de pura responsabilidad ético-profesional, institucional y de respeto a los compromisos del Estado español con Naciones Unidas y con la Justicia Penal Internacional" sual TPI, al que pertenece desde 2011. Añade que pese a ello manifestó escrito ante el CGPJ que ya no es necesaria suen la sede de este órgano en La Haya."Se me está sancionando encubiertamente con la expulsión de la carrera judicial durante un número indeterminado de meses, socavando mi derecho a la inamovilidad judicial como garantía implícita necesaria de la independencia judicial", considera De Prada, que alude igualmente en su comunicado a la "lamentablepor parte del CGPJ de las obligaciones internacionales del Estado español para con los compromisos internacionales de colaboración con los tribunales penales internacionales".Señala además que afectaa la acción exterior del Estado, "cuya dirección le compete en exclusiva al Gobierno" y va directamentede máxima colaboración adoptados por España con el propio tribunal internacional, "entre ellos con ocasión de la visita de su Presidente a la sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la pertenencia de España a dicho Consejo de Seguridad".