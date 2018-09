Unidos Podemos pedirá que la Mesa del Congreso reconsidere crear la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos

Publicada el 06/09/2018 a las 09:50 Actualizada el 06/09/2018 a las 10:08

Cuestión de "mínimos democráticos"

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha anunciado este jueves que su grupo pedirá a la Mesa del Congreso reconsiderar lasobre el rey Juan Carlos.Después de que eldiario.es haya publicado que un embajador de España acompañó a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una reunión celebrada en 2007 en Riad, capital de Arabia Saudí, en la que la empresaria y amiga especial del rey Juan Carlos I se presentó ante un príncipe saudí como "representante" del entonces jefe del Estado, la diputada de Unidos Podemos ha tachado de "gravisima" la información y ha explicado que, en el margen de esta noticia, van a presentar"Vamos a presentar la reconsideración sobre la comisión de investigación, no vamos a", ha asegurado Belarra en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press.La portavoz adjunta de Podemos ha señalado que con esta herramienta la Mesa de la Cámara Bajadespués de que la decisión de no crear la comisión no contentara a la formación 'morada'. Con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos,de investigación pedida a finales de julio por Unidos Podemos, ERCV y el Grupo MixtoEntiende Belarra que la información "genera contexto" sobre la supuesta colaboración de Corinna zu Sayn-Wittgenstein con el rey emérito paray, según ella, "hay que investigarla en profundidad" porque ve una cuestión de "mínimos democráticos" abordar este tema en el Parlamento.De hecho,, que tumbó la iniciativa el martes, asegurando que "nadie entiende" que se negara a investigar este asunto y le ha recordado que, tras la moción de censura, no puede haber "ninguna duda" sobre el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción.