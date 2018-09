Delegación de Gobierno y Ministerio no pueden confirmar que Cifuentes defendiera su TFM cuando dijo

Publicada el 07/09/2018 a las 17:17 Actualizada el 07/09/2018 a las 17:18

La Delegación del Gobierno en Madrid y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública han trasladado a la juez que lleva la trama del máster de la expresidenta de la Comunidad,, que no pueden confirmar que la expolítica madrileña defendiera presencialmente su polémico(TFM) cuando dijo, elLa magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid,, que está investigando el caso, pidió este verano a este órgano gubernativo que certificase ese dato a través de las agendas electrónicas pasadas, ya que en ese momento Cifuentes era delegada del Gobierno en Madrid Ante esta petición, la Delegación respondió que, según un informe técnico emitido por su responsable de Informática, los servicios que presta el servicio de correo electrónico son administrados por el personal técnico dely Función Pública, antes Ministerio de Administraciones Públicas, y que por tanto se encuentranen esa sede. "Por ello, esta Delegación del Gobierno no tiene acceso a los mismos ni posibles copias de seguridad", señala en un escrito recogido por Europa Press.Para ello, pidieron colaboración con el Ministerio y el subdirector general de Explotación,, quien les respondió que la política de conservación de copias establece un periodopara mantener las copias de los buzones de los correos electrónicos y configuraciones del sistema, "por lo que la informacióndada su antigüedad".De hecho, el propio Ministerio de Política Territorial y Función Pública respondió lo mismo al Juzgado el 8 de agosto por este mismo asunto, según un documento que ha publicado la Cadena Ser.Así, Moreno del Val señala que es el apartado 16 de la 'Electrónico Corporativa', que regula la normativa de provisión del servicio de correo, el que detalla que la política de salvaguarda obliga a la unidad responsable del servicio –la actual– a "mantener copias de los buzones y configuración del sistema con una antigüedad de hasta dos meses, al no existir una norma específica"."Por lo tanto, esta unidad no está a disposición de recuperar la información solicitada , habida cuenta de que su antigüedad esindicados", concluyó.