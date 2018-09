Ábalos: "Que haya políticos presos no ayuda a normalizar la situación"

Publicada el 09/09/2018 a las 16:41 Actualizada el 09/09/2018 a las 16:54

Un nuevo Estatut

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos , ha asegurado que el hecho de "que haya políticos presos no ayuda en un proyecto de normalización, de", informa Europa Press."Son elementos que", ha dicho Ábalos en una entrevista al programa Preguntes freqüents de TV3 , que a su vez ha subrayado la responsabilidad ya las que se enfrentaban los líderes soberanistas."Creo que no les pilló por sorpresa.. Eran conscientes, por tanto, de la situación en que estaban, la que se encontrarían. Lo continúan siendo. De algunas de sus manifestaciones se desprende la asunción de esta responsabilidad", ha dicho.El ministro también defendiócatalán, y dotar a la comunidad de un nuevo Estatut. "Es importante que la sociedad catalana encuentre un punto de encuentro, de convergencia. Y a nosotros nos parece que ese entendimiento es perfeccionar el autogobierno", dijo Ábalos.Preguntado por la propuesta de referéndum sobre el autogobierno propuesto por el líder del Gobierno,, ha hablado de la posibilidad de dialogar un nuevo Estatut : "Ahora Cataluña adolece de un Estatut compartido y ratificado", tras los recortes del TC, ha dicho."Seguramente, no satisfaría a ninguna de las partes, pero lo que tenemos que encontrar es un, porque lo importante es mantener la convivencia democrática", ha destacado Ábalos, que ha subrayado el empeño del Gobierno central de, reconducirla y practicar un diálogo.