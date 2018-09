Alrededor de 2.000 personas se manifiestan en Barcelona por la unidad de España

Publicada el 09/09/2018 a las 17:25 Actualizada el 09/09/2018 a las 18:07

Abascal

El encontronazo entre dos manifestaciones opuestas ha aumentado los niveles de tensión esta tarde en Barcelona. Cerca de–según fuentes municipales–, muchos de ellas votantes de VOX, se concentraron este sábado en lade Barcelona para defender lay reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez los acuerdos que ha cerrado con "terroristas y separatistas" . Éstos se encontraron con la oposición de una, que les salió al paso.La contraprotesta estaba formada por unas 200 personas de la '' (UCFR), conformado por distintas entidades como los CDR, se han concentrado entre la avenida Mistral y la calle de Llançà en Barcelona para visibilizar que "la otra manifestación está".Las dos manifestaciones han coincidido cerca de Plaça España con un, y se ha registrado un intercambio de provocaciones como 'Fuera fascistas de nuestros barrios' por parte de los de UCFR ypor parte de los defensores de la unión del Estado, pero no ha habidoCerca de las 12.00 horas, los 2.000 se han reunido en el Paral·lel para llegar hasta Plaça Espanya con un cartel como cabecera con el mensaje. En la manifestación han asistido el mismo organizador, el empresario; el presidente de Vox, Santiago Abascal ; el secretario de General de Vox,, y otros representantes de 62 asociaciones, comoEn rueda de prensa después de la marcha, Opazo ha explicado que esta movilización no va a terminar con este acto, sino queya que, a su juicio, el Estado se encuentra en unenfrente de los soberanistas catalanes. En este sentido, ha explicado que desde el extranjero son varios los que están organizando un "plan de ataque dentro de la legalidad" para traer a los políticos en el extranjero al Estado.Opazo ha añadido que "lo que no haga el Gobierno, lo hará la ciudadanía", y ha aseverado que, en sus palabras, el enemigo es el presidente Sánchez queEn declaraciones a los medios antes del inicio de la marcha, el presidente de VOX ha explicado que esta movilización era, en sus palabras, necesaria y quehace estar muy alerta a su partido.En este sentido, ha detallado que la única forma de arreglar la situación en Cataluña es "la suspensión de la autonomía, la disolución de los Mossos d'Esquadra y la ilegalización de los partidos separatistas y de las fuerzas que han participado en el golpe".