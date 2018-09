Carmena se presentará de nuevo a la Alcaldía de Madrid

Publicada el 09/09/2018 a las 12:15 Actualizada el 09/09/2018 a las 13:45

Reacciones

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,en las próximas elecciones municipales de mayo, una decisión que hará pública en los próximos días, según adelantan este domingo El País El Mundo y recoge Europa Press.Esta misma semana, tras reaparecer después de las vacaciones estivales, volvió a ser preguntada por los medios de comunicación sobre su futuro y aseguró que se lo estaba pensando y queSu entorno, por su parte, mostraba optimismo e ilusión por que la alcaldesa decidiera repetir y aunque su intuición era que se iba a presentar, ninguno se ha querido apresurar, con la intención de que sea la propia alcaldesa, que en las pasadas elecciones se presentó con Ahora Madrid, la que lo anunciara.Fuentes municipales confirman a Europa Press que se trata dey que la alcaldesa lo hará público, previsiblemente antes de que se celebre el próximo debate sobre el estado de la ciudad, el 18 de septiembre. Para ese momento, la regidora municipal podría concretar también los nombres de quiénes la acompañarán. Precisamente, según ha podido saberla condición fundamental de Carmena a la hora de repetir como cabeza de lista era la dey que no se lo impusieran los partidos.Según ha adelantado El País, la alcaldesa de Madrid se presentará a la reelección pero no como cabeza de lista de un partido político o coalición sino. El Mundo explica que la decisión ya se la ha comunicado al líder de Podemos, Pablo Iglesias.El presidente de la Comunidad de Madrid,(PP), ha señalado que respeta "enormemente a la alcaldesa" y su decisión de volver a presentarse a las elecciones de la capital, ya que personalmente la valora "muchísimo". No obstante, el líder conservador ha indicado que, "desgraciadamente", lo que ha visto de su gestión esPor su parte, el portavoz de su partido en el Ayuntamiento,, ha criticado que Manuela Carmena funciona como "el, y Podemos se encomienda a Manuela Carmena para seguir conservando la alcaldía de la ciudad de Madrid". El conservador, conocido por sus constantes ataques al equipo de Gobierno de Madrid, asume que "la decisión –de presentarse– está pendiente de una conversación con Pablo Iglesias, con Podemos, que es quien le da soporte para sus candidaturas, se llamen como se llamen".En la línea contraria se ha situado la directiva local del PSOE, sus valedores para el Gobierno de Madrid. La portavoz del grupo en el consistorio,, considera que el movimiento de Carmena espara "tener a personas con capacidad de negociar y llegar a acuerdos". Al preguntarle sobre si ve en la alcaldesa una "rival fuerte", la dirigente socialista ha reconocido que es "una rival importante para cualquier partido político", aunque considera queEn el caso de, su portavoz en la Asamblea de Madrid,, ha tildado de "buena noticia" la decisión de la alcaldesa de presentarse de nuevo a la alcaldía para que "y revertir del desastre del PP". "Proceso de cambio cuya clave fundamental es la construcción colectiva por diversos movimientos y actores políticos. Ese es el ingrediente que no puede faltar", ha escrito la portavoz de la formación morada en su perfil de Twitter.Por parte de, la portavoz del partido en el Ayuntamiento,, ha declarado este domingo que la candidatura de Carmena es lay que "da igual cómo lo quieran camuflar". "Da igual a quien presenten,, cómo lo quieren esconder, de qué lo quieran vestir sigue siendo lo mismo", ha criticado.