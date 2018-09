García Egea dice que Sánchez ha utilizado 50 días para "contentar" a sus socios de moción y otros 50 "para rectificar"

Publicada el 09/09/2018 a las 16:58 Actualizada el 09/09/2018 a las 17:43

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea , ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que cumple 100 días al frente del Ejecutivo, ha utilizado 50 días para "contentar" a sus socios de moción y otros 50 "para rectificar las decisiones que él mismo tomaba", informa Europa Press.Así lo ha manifestado este domingo García Egea en declaraciones a los medios, antes de participar en la campaña organizada por el PP de Boadilla del Monte (Madrid)cuando se hace una vez, pero es de incompetentes cuando se hace continuamente", ha criticado el conservador, al tiempo que ha subrayado que no sabe si sabe si Sánchez va a agotar la legislatura pero lo que sí ha hecho es "agotar la paciencia de todos los españoles".En este sentido, ha asegurado quede ver a un Gobierno que "no tiene proyecto ni futuro". "Están acabando con las esperanzas que teníamos de que España siga siendo el país que crea empleo y que sea referencia en Europa", ha precisado.Para García Egea, repartir banderas de España es "y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley". "Mientras otros repartes otros símbolos excluyentes el PP reparte la bandera que nos une a todos", ha sentenciado.En la misma línea, ha añadido que el PP "está en la calle para repartir y hacer presente aque quiere, siente y anhela una", como la que, a su juicio, pueden disfrutar los españoles "a pesar de los ataques independentistas y de un presidente del Gobierno que no defiende de esos ataques como debiera".