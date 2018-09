Publicada el 09/09/2018 a las 13:01 Actualizada el 09/09/2018 a las 13:02

Reforzar controles con medios telemáticos

Instituciones Penitenciarias asegura quetras los últimos quebrantamientos de condena ya que, según los datos que manejan en el organismo dependiente del Ministerio del Interior,autorizados de media al año –sin contar aquí los concedidos durante los fines de semana–informa Europa Press., el fracaso es ínfimo; no están cuestionados los permisos, que son uno de nuestros mayores valores como instrumento de rehabilitación", explica en una entrevista con Europa Press la subdirectora general de Medio Abierto y de Penas de Instituciones Penitenciarias, Miriam Tapia, que reconocegenerada por casos ocurridos en las últimas semanas por el quebrantamiento de condenas de presos con delitos por violación y asesinato.Esta criminóloga con amplio currículum en Instituciones Penitenciarias subraya que, es decir, con el interno de vuelta al centro penitenciario. De ahí que entienda que es necesario defender su validez, de acuerdo al mandato de la Constitución en lo relativo a la finalidad reinsertadora de las penas.Tapia defiende que, llegando a arrojar mejores cifras globales en los tratamientos en prisión. Además, recuerda que los permisos de hasta 36 días al año están supeditados a un informe preceptivo individualizado que pasa por la junta de tratamiento y valida el juez de vigilancia penitenciaria."Los requisitos están tasados en la ley: no se conceden a internos preventivos o con clasificación en primer grado, tienen que haber cumplido como mínimo una cuarta parte de la condena y", añade la subdirectora, que aprovecha para "poner en valor el trabajo de los penitenciarios" y su actualización continua para hacer frente a condenas por delitos como el de violencia de género o medioambientales.Miriam Tapia da la "bienvenida" aque ayude al control de los presos con permisos al ser preguntada sobre si procede que los internos con delitos especialmente graves estén permanentemente localizados en el medio abierto.", explica esta subdirectora del equipo que encabeza el ministro Fernando Grande-Marlaska. Aclara que en el medio abierto se dispone de controles no sólo para que el penado regresa al centro, sino para que "la institución vaya a su entorno social, laboral o familiar preservando siempre la confidencialidad".Por ejemplo habla de los controles que se establecen para detectar que los internos con problemas con las drogas no han consumido sustancias que contravengan su tratamiento en prisión. En el expediente del preso condenado por matar a su familia que quebrantó el permiso de la cárcel de Pereiro (Ourense) cuando le restaban por cumplir tres de los 25 años de condena figuraba quey seguimos sin saber qué ha pasado; lo mismo ha ocurrido alguna fatalidad", explica.En este punto reflexiona sobre la pde los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que se encargan de los traslados y custodias como la del preso Benito Ortiz , que se fugó –no fue un quebrantamiento estando de permiso– de la cárcel de Zuera cuando regresaba en ambulancia de un centro médico bajo la supervisión de un coche de la Guardia Civil.La subdirectora recuerda, como en otros casos, que permanece abierta una información reservada y que se está a la espere de los resultados que arroje. Subraya que en general la idea es corregir "posibles excesos de confianza" o evitar, como se investiga en el reo de Zuera, que"Hay que asumir el riesgo una vez estudiadas y descartadas las variables porque nuestra obligación es la rehabilitación", insiste Miriam Tapia a modo de resumen.