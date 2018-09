Torra propone intercambiar el 1-O y el 27-O por un referéndum legal y acordado con el Gobierno

Publicada el 09/09/2018 a las 12:49 Actualizada el 09/09/2018 a las 13:24

El president de la Generalitat,, ha propuesto este domingo "intercambiar el 1-O y el 27-O " por uncon el Estado español, de forma que el resultado fuese legal,y reconocido internacionalmente.Así lo ha señalado el líder del PDeCat en una entrevista a El Periódico , en la cual ha vuelto a reivindicar la consulta del 1 de octubre de 2017 como unaamparada por el pueblo catalán y un mandato que seguirá avanzando. "El 1-O hubo miles de votos secuestrados y robados que no se han podido contar", ha indicado sobre el referéndum ante el entrevistador, que señaló que se trataba de una consulta sin garantías que no emitía ningún"Precisamente esta es la causa justa de la independencia.. Una es cuando todos tus derechos son anulados, perseguidos y atacados, la remedial secession –contestó Torra–. Los catalanes nos independizaremos a la catalana manera: pacífica y democráticamente. No queremos ni podemos hacerlo de otra forma, violentamente. Nada de Kosovo , pero sí la sentencia del Tribunal de la Haya, que en resumen dijo que si el proceso es, reconocería la independencia. Aquí estamos los catalanes".De esta forma, el president ha pedido "un debate normal" con las instituciones del Estado español y el Gobierno: "Tengamos este debate y convenzámonos unos a otros. Los conflictos políticos deben resolverse políticamente.".