Carmen Montón no puede explicar las circunstancias en las que superó la mitad de las asignaturas de un máster sin ir a clase

Publicada el 10/09/2018 a las 11:29 Actualizada el 10/09/2018 a las 13:23

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,, negó este lunes haber cometido algún tipo de irregularidad en la realización del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género que realizó en el curso 2010-2011 en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, clausurado tras el caso Cristina Cifuentes, y afirmó la existencia de diversos correos electrónicos que "acreditan" su "honestidad", negando así la posibilidad de dimitir. Aseguró también que el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo están debidamente informados de la situación, aunque no quiso precisar cuándo habló con el jefe del Gobierno. Sí aseguró sentirse respaldada por Sánchez: “Por eso estoy aquí”, indicó."No he cometido ninguna irregularidad", sentenció en un intento de marcar distancias con los casos de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y del líder del PP, Pablo Casado. Su máster, subrayó, "no tiene nada que ver conpor lo que descartó presentar la dimisión: "Esa posibilidad decae. Yo sí hice el máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad".La ministra, sin embargo, aunque exhibió los documentos desde el atril que usó para dirigirse a la prensa,Y ante la insistencia de los informadores, zanjó la cuestión asegurando que estudiará esa posibilidad.Montón pronunció así en una rueda de prensa convocada este lunes en la sede del Ministerio después de la información publicada por eldiario.es en la que señala que la ministra obtuvo una nota media der, pese a que lo empezó cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado.Montónla información de este diario peroespecialmente a lo largo de 2010. Ese año, entre septiembre y diciembre, no acudió a las clases de seis asignaturas, que sin embargo consiguió superar en junio en general con notas muy elevadas, en principio incompatibles con la inasistencia a las aulas. La ministra, visiblemente incómoda ante las preguntas, rehuyó las precisiones que los periodistas le pidieron sobre ese aspecto de su máster amparándose entre otras cosa en que han pasado ocho años. Tampoco pudo mostrar copia de ningún trabajo o actividad con los que hubiese compensado la inasistencia a las seis asignaturas programadas en 2010, la mitad del máster. “Mirar hacia atrás es complicado”, admitió, pero “estoy tranquila porque sólo hice lo que me recomedaron”. Todo lo más la ministra aseguró que, a partir de enero de 2011, se organizó mejor.Asimismo, según el diario, Montón pagó la matrícula del máster, tres meses después, y superó la mitad de las materias sin acudir a las clases y sin tratar con los profesores. "Tengo el título, tengo el certificado académico de las notas, tengo el trabajo final del máster y más de 30 correos que demuestran que cursé el máster en 2010/2011", ha aseverado Montón, para avisar de que "no todos somos iguales".La ministra negó tajantemente haber convalidado ninguna asignatura del máster, tal y como afirma una profesora en la información de eldiario.es, confirmó que su título tiene una fecha equivocada —un “error” que asegura haber solicitado ya que sea subsanado— y se aferró a un correo electrónico de la directora del máster para probar quea pesar de que el curso tenía la condición de presencial. En cuanto al pago de la matrícula, aseguró tener pruebas de que el 30 de septiembre había sido admitida, pese a haber tenido dificultades para realizar el trámite por Internet, y sugirió que la orden de pago no se tramitó hasta diciembre.Insistió también en que entregó los trabajos en persona, y puso como ejemplo que alguno de ellosLa realización del máster, subrayó, le supuso un “gran esfuerzo”, entre otras cosas porque en esa épocay dio a luz a su hija. Y no supuso para ella, remarcó, ninguna ventaja para trabajar: lo cursó con la única intención de hacer mejor sus funciones como portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso.