Carmena confirma que repetirá como candidata y no cierra la puerta a incluir a gente del PSOE en su lista

Publicada el 10/09/2018 a las 12:27 Actualizada el 10/09/2018 a las 13:04

Después de meses de incógnita, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, confirmó que volverá a ser candidata en las elecciones municipales de 2019. Y hasta ahí las certezas, porque Carmena no quiso aclarar ni el formato de su lista, ni con quién contará en ella, ni si se presentará incluso aunque partidos como IU -muy críticos con los planes de la alcaldesa que se han conocido hasta el momento- no la apoyen. Carmena afirmó que su idea esen torno a sí pero que no impulsará directamente ella, en la que irá acompañada de "los mejores" y a la que no descarta, incluso, que puedan incorporarse personas vinculadas al PSOE.Fue este lunes por la mañana, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid, cuando la regidora confirmó que se presentará a la reelección después de que la prensa adelantara sus planes este fin de semana. Carmena -que afirmó que su idea inicial era anunciar la decisión en el pleno municipal que tendrá lugar el próximo martes 18 de septiembre- aseguró queque sean elegidos en los próximos comicios, y explicó que han sido sus concejales la que la han "convencido" de seguir pese a que su idea inicial era estar únicamente cuatro años al frente del ayuntamiento.No obstante, Carmena no quiere que su segunda legislatura esté tan plagada de choques internos como lo ha estado la primera, en la que la regidora ha tenido multitud de choques con los concejales procedentes de IU y Ganemos Madrid. Por ello, la alcaldesa aseguró que no se presentará al frente de Ahora Madrid ni de un partido al uso, sino que lo hará encabezando. "Ahora Madrid fue un gran invento, hicimos una candidatura que no era de partidos, era mixta, que contaba con vecinos, movimientos y partidos", señaló Carmena, que no obstante señaló que algunas formaciones han dificultado su trabajo al frente del ayuntamiento."El presidente de la Comunidad de Madrid elige a sus consejeros, el presidente del Gobierno elige a sus ministros, pero el alcalde no elige a los ediles", y esa circunstancia "no se tuvo muy en cuenta cuando se establecieron las estructuras de Ahora Madrid", lamentó la alcaldesa, que criticó que la actual estructura de la formación en la que confluyeron Podemos, IU y Ganemos "se generaron partidos que no habían aparecido inicialmente y que han venido a dificultar ese proyecto". Por ello, para las elecciones de 2019 "es importante que quede claro" que la plataforma en la que piensa CarmenaY en ella, aseguró la alcaldesa, "hay sitio para todas las personas, tengan el carné que tengan, pero a nivel personal", por lo que "puede que haya personas del PSOE a quienes les apetezca estar en esta plataforma".En esta línea, la regidora aseguró haber comunicado su decisión tanto al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias -en una reunión que, señaló, mantuvo con él por "pura deferencia"- como al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Carmena no quiso pronunciarse sobre el pacto que alcanzaron hace meses Podemos e IU para presentarse unidas en coalición a las próximas municipales y realizar primarias para elaborar las listas. "Yo pongo encima de la mesa mi propuesta, yo no he dicho que vaya a hacer las listas, ni que esté cuestionando otras alternativas de los partidos", se limitó a señalar la alcaldesa, que aseguró únicamene que su idea es "ir con los mejores" en la lista.