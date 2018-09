Carmena e Iglesias acuerdan conformar una candidatura "plural" y dar a la alcaldesa "pleno control de su equipo"

Publicada el 10/09/2018 a las 11:19 Actualizada el 10/09/2018 a las 11:59

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han cerrado unpara las próximas elecciones municipales de la capital, encabezada por la actual regidora, quien tendrá "", según han explicado a Europa Press fuentes de la dirección de la formación morada.Estas mismas fuentes han confirmado que este es elque mantuvieron este domingo, en el queque servirá para dar forma a esa candidatura, asunto que verán "más adelante".No obstante, Podemos asegura que no tiene "duda" de que en esa cuestión también se llegará a un acuerdo y, por ello, ya se han comprometido ay una candidatura plural con perfiles que le sean útiles para gobernar".La fuentes consultadas afirman que el acuerdo sellado con la alcaldesa para" que el partido ha manifestado "públicamente desde hace tiempo".Carmena tiene previsto anunciar su decisión deen una rueda de prensa a las 12 horas en el Palacio de Cibeles. En ella podría desvelar ya bajo qué forma quiere presentarse a esas elecciones.En las últimas horas se ha indicado la posibilidad de, modalidad que no ha gustado ni en IU ni en Ganemos —el principal sector crítico de Ahora Madrid—, que han lamentado que no se apueste por primarias.