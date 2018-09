Publicada el 10/09/2018 a las 10:06 Actualizada el 10/09/2018 a las 10:38

Cospedal: los casos "no son iguales"

El presidente del PP,, ha señalado este lunes que no hará con la ministra de Sanidad,, "lo que hicieron con él" después de que le salpicara un caso similar sobre irregularidades en su máster y ha defendido la"En España existe el Estado de Derecho y toda acusación se sabe si es cierta o no,. Confío en las explicaciones que dé, antes que demostrar su inocencia hay que demostrar su culpabilidad", ha asegurado Casado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.Así, el dirigente conservador ha mostrado su confianza en la Universidad y en la Justicia, tras las supuestas irregularidades en torno a un máster que cursó la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Este lunes el eldiario.es publica que la titular de Sanidadde su máster sin asistir a esas clases y sin tratar con los profesores.Por otra parte, la exsecretaria general del PP,, considera que la ministra debería preguntar por su posible dimisión a sus compañeros del PSOE que pidieron la renuncia de sus cargos públicos a Casado y a Cifuentes.En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Cospedal ha dicho estar esperando las explicaciones de Montón sobre esta cuestión y ha defendido que los casos del máster de Casado y Cifuentes "no son iguales" a los de la ministra porque, a su juicio,También la presidenta del Congreso,, se ha hecho eco de la polémica generada sobre los estudios de Montón asegurando en TVE que aguarda a las explicaciones de la titular de Sanidad. A las 11.00 horas está prevista una rueda de prensa de Montón en la sede del Ministerio de Sanidad para dar cuenta de las supuestas irregularidades de su máster.