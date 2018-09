Junqueras dice que no ve "atajos" para la independencia sin un referéndum acordado

Publicada el 10/09/2018 a las 09:19 Actualizada el 10/09/2018 a las 09:20

El presidente de ERC,, ha asegurado que no ve "atajos" para la independencia sin un referéndum acordado con el Estado, y ha remarcado que es el escenario que ha defendido siempre y el que le hubiera gustado el 1-O.En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press este lunes, ha afirmado que "quien no quiso sentarse en la mesa a hablar no fue la parte catalana. Fue el Ejecutivo de [Mariano] Rajoy".Ha señalado que conseguir un referéndum pactado depende de lay que ésta "se cuenta con votos y con la complicidad de una sociedad vital, organizada, en la que los agentes sociales y económicos estén implicados y sean partícipes".