Podemos modifica sus preguntas sobre el 'caso Corinna' de la sesión de control para sortear el veto del Congreso

Publicada el 10/09/2018 a las 19:13 Actualizada el 10/09/2018 a las 19:41

¿Ha participado en actividades diplomáticas?

¿Está dispuesto el Gobierno a no hacer nada frente a la corrupción?

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha decidido modificar las preguntas sobre el caso Corinna que ha había registrado para el que el Gobierno las respondiera este miércoles en la sesión de control del Congreso y que, según sus autores, habían sido. El objetivo de las nuevas cuestiones es sortear ese veto sin renunciar a pedir explicaciones, informa Europa Press.El pasado jueves, Unidos Podemos registró dos preguntas sobre la polémica en torno a las grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo a la aristócrata alemana Corinna Larsen, en las que achacaba al rey Juan Carlos supuestasEn concreto, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos , Rafael Mayoral, quería que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, explicase por qué el exembajador de España Manuel Alabart acompañó a Corinna durante laque mantuvo con la familia real de Arabia Saudí en junio de 2007.Esta información, conocida el pasado jueves, completa las palabras grabadas a la aristócrata, que habló de que Don Juan Carlos trató de cobrar unaen el marco de la licitación del mega-proyecto del AVE a La Meca.Según han detallado a Europa Press fuentes de la formación morada, los servicios jurídicos del Congreso les informaron de que esa pregunta no se podía incluir en la sesión de control porque el Gobierno actual no podía dar explicaciones de laPor eso, Mayoral ha optado porla redacción de su pregunta, que este lunes ha sido registrada de la siguiente manera: "¿Ha participado la ciudadana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en las actividades del cuerpo diplomático o consular español?".De su lado, la portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, pretendía que la ministra de Hacienda , María Jesús Montero, diera cuenta en la sesión de control de las medidas que ha tomado su ministerio ante las informaciones relativas a la existencia de cuentas ende Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y es que en las mencionadas grabaciones, Corinna aseguró que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza.Los servicios jurídicos del Congreso también avisaron a Unidos Podemos de que no darían luz verde a esta pregunta alegando que el Congreso no puede ejercer unasobre la monarquía y que ofrecer datos sobre contribuyentes supondría unade la Ley General Tributaria.En este contexto, Vera ha optado por unapara saber si el Gobierno "está dispuesto a no hacer nada frente a los últimos casos de corrupción que han escandalizado a la opinión pública", entre los que bien puede incluir el relativo al rey emérito.El veto a las preguntas inicialmente registradas por Unidos Podemos se suma a la decisión que adoptó el pasado martes la Mesa del Congreso de no tramitar petición de Podemos, IU, ERC Compromís y Bildu de crear unasobre las actividades de Juan Carlos al hilo de lasde Corinna Larsen.El PP, el PSOE y Ciudadanos justificaron el veto a la comisión de investigación por, ya que, conforme al criterio de los servicios jurídicos, el Congreso ejerce la labor de control parlamentario sobre el Ejecutivo, pero no sobre los miembros de la familia real, que forman parte de una institución independiente.