Willy Toledo 'cita' a la Policía en el Teatro del Barrio para que le detenga

Publicada el 10/09/2018 a las 16:44 Actualizada el 10/09/2018 a las 16:58

El actoranunció este lunes que no se entregará voluntariamente a la justicia, que la semana pasada emitió una orden de detención contra él por no acudir a declarar en relación con una denuncia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos impulsada por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos.A través de un mensaje en su perfil de Facebook, Toledo señala que llevará su acto de desobediencia "" y que esperará "pacíficamente" a la policía en la noche del 12 al 13 de septiembre en el madrileño Teatro del Barrio, donde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid ha convocado una vigilia por la libertad de expresión."Estaré toda la noche en el Teatro esperando a que vengan ustedes a detenerme. Por supuesto, ni yo, ni las compañeras asistentes al acto opondremos la más mínima resistencia a la detención", escribe el actor en la red social. "No hace falta que envíen ustedes a la Legión, con dos agentes será más que suficiente o, en su defecto,: somos animalistas y el trato hacia ella será más que exquisito", añade.Según Toledo, en el Teatro del Barrio se instalará un "micro abierto" "para que el pueblo se exprese con la libertad que el Estado represivo borbónico franquista nos niega". "Convocamos al pueblo combativo de Madriz a asistir y participar de este acto de resistencia ante laque está tomando el Reino de Españita", concluye.La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció ante la Fiscalía unos comentarios difundidos por Willy Toledo a través de Facebook en julio de 2017 en relación al procesamiento de varias activistas por organizar la denominada procesión del coño insumiso por las calles de Sevilla. Toledo, entre otras cosas, escribió lo siguiente: "y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable".