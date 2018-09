Borrell dice que él preferiría que los políticos presos estuviesen libres: "Hay otras formas de velar por que no huyan"

Publicada el 11/09/2018 a las 13:59 Actualizada el 11/09/2018 a las 14:13

Se revierte la tendencia de la 'leyenda negra'

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell , ha afirmado que "personalmente" él preferiría que los políticos independentistas presos, que serán juzgados por sedición y rebelión, estuvieran, porque considera que "hay otras formas de velar porque no huyan".En una entrevista emitida este martes por la BBC y recogida por Europa Press, Borrell ha remarcado quey, a la pregunta de por qué el Gobierno no perdona a los acusados, ha respondido, visiblemente airado, que "en España hay división de poderes". "¿Ha oído hablar de la división de poderes?" ha dicho el ministro, recalcando que "la Justicia es independiente" y que el proceso judicial a los independentistas es obra de un juez, y "el Gobierno no tiene nada que ver".Borrell–y no como "región"– pero ha hecho hincapié en que "en el Derecho Internacional no hay nada que dé a Cataluña un derecho a la secesión". "Aunque lo diga (el presidente catalán) Quim Torra todos los días es perfectamente falso", ha remachado.El ministro ha llamado a "utilizar las palabras correctas, porque", y eso no lo autoriza ni la Constitución española ni ninguna otra –salvo casos muy puntuales como Etiopía–.En cuanto al caso de Escocia, ha dicho que actualmente los políticos nacionalistas están pidiendo otro referéndum, y la primera ministra, Theresa May,: "Si tuvieran ese derecho no tendrían que estar pidiendo permiso".Ante la insistencia del periodista sobre la posibilidad de autorizar un referéndum como "pide Cataluña", Borrell ha recalcado, en primer lugar, que, porque la comunidad "está dividida en dos partes", y, en segundo lugar, que la Constitución española no lo permite.En la esa línea, ha explicado que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que autoriza a preguntar, "pero en el marco de una reforma constitucional". "¿Cree que España, un país que está entre las 20 democracias plenas del mundo, tiene que respetar las sentencias de su Tribunal Constitucional?", le ha interpelado él al periodista.Preguntado por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado cambiar la dinámica con Cataluña, ha respondido que, después de haber permanecido muchos años sin que el Gobierno anterior hiciese más que "esperar y ver".Ahora, admite, "una parte importante de la población de Cataluña, pero no una mayoría", según ha dicho recordando que las opciones independentistas recibieron un 47% de los votos.Con todo, Borrell ha rechazado que su nombramiento deba interpretarse como una señal de Sánchez de que nada cambiará en el fondo, teniendo en cuenta que el es un detractor acérrimo de los independentistas., ha dicho, recordando que su trayectoria es bastante más larga que eso.Eso sí, el ministro ha dicho que analiza la prensa todos los días y que aprecia que se haen lo que él mismo había reconocido como éxito del independentismo ante la opinión pública internacional, una especie de resurrección de la leyenda negra española.A su modo de ver, "está claro que cuando la gente oye a Torra diciendo que los catalanes sufren la misma situación que los kurdos en Turquía, los marroquíes en el Rif o que quieren ser el nuevo Kosovo,".Y, en cuanto a sus declaraciones del pasado, ha pedido que se utilice bien lo que él afirmó, no lo que los independentistas reflejaron de sus palabras. Así, ha incidido en que él no dijo que Torra fuese peor que la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, sino que "porque ésta echó de su lista a gente por decir cosas menores que las que había dicho Torra".También que para "curar" las heridas de Cataluña. Así, ha dejado claro que él no percibe a los independentistas como gente no democrática y de extrema derecha: "Yo nunca he dicho eso, en dos millones de personas hay todo tipo de gente, hay gente como la que usted describe y gente que no es así en absoluto".