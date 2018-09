Directo Diada | El Govern pide la libertad de los presos y a Sánchez "una solución política"

Publicada el 11/09/2018 a las 09:43 Actualizada el 11/09/2018 a las 10:45

info Libre

10.51.

10.44.

10.41.

10.32.

10.25.

10.18.

9.52.

9.51.

9.44.

9.42.

9.37.

La #Diada debería ser la fiesta autonómica de todos los catalanes, pero los nacionalistas la han secuestrado y la han convertido en una jornada de exclusión, odio y ataque a España.



Ojalá pronto tengamos un gobierno catalán que nos permita tener una Diada de todos. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 11 de septiembre de 2018

9.00.

Una diada més,BCN, ciutat plural i oberta, s’omple d reivindicació, fraternitat i diversitat. Enguany però, amb la trista absència d qui es troba a la presó per la judicialització d’un conflicte que és polític. Per una diada q tothom pugui celebrar al carrer lliurement #Diada2018 — Ada Colau (@AdaColau) 11 de septiembre de 2018

8.40.

8.32.

Que este 11 de septiembre sea un día de celebración y orgullo por una cultura, una lengua y una historia que une a todos los catalanes y catalanas. Por la #convivencia, el respeto, el diálogo y el entendimiento:

Bona #Diada2018 a tothom! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2018

7.37.

Cataluña celebra este martes su Día de Cataluña. Los actos institucionales que organizan conjuntamente la Generalitat y el Parlament incluirán unaLos actos incluyen la tradicional ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova en Barcelona por parte del Govern y de la Mesa del Parlament, encabezados por sus presidentes, Quim Torra y Roger Torrent, respectivamente.Ya por la tarde se celebrará laconvocada por ANC, Òmnium Cultural y AMI en la avenida Diagonal de Barcelona, a la que acudirá el president de la Generalitat. La manifestación arrancará a las 17:14, en referencia al icono del independentismo que es 1714, el año en el que Felipe de Borbón finalizó la Guerra de Sucesión contra los Austrias con un ataque contra Barcelona.Sigue en, minuto a minuto, los actos de la Diada:El presidente del PDeCAT,, ha asegurado que la Diada de este martes debe servir "para que el Gobierno español tenga prisa en presentar esta propuesta política" para Cataluña.La portavoz de CatComú en el Parlament,, ha reclamado este martes un "referéndum pactado, vinculante y con reconocimiento internacional" porque cree que es el mejor camino para solucionar la situación en Cataluña.Una imagen de, con una porra en la mano con la inscripción 3-O en el extremo que representa "la monarquía española y el discurso que el monarca pronunció" el 3 de octubre, es uno de los murales de la manifestación de la Diada de este año.El líder en el Parlament de ERC,, ha asegurado al Gobierno que están abiertos al diálogo, pero ha advertido de que "no puede comenzar con presos políticos y exiliados".El primer secretario del PSC,, ha llamado este martes a "superar las divisiones" y a encontrar un camino que permita avanzar en el autogobierno y la financiación catalana a través de amplias mayorías. Iceta ha hecho "una llamada al respeto de todas las ideas y al espíritu unitario de una Diada que es de todos, pero que sobre todo, hay que hacerla de todos", ha dicho en declaraciones a los medios tras participar en la ofrenda floral.La ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova ha vivido momentos de tensión a primera hora de este martes. Algunos participantes(PxC), al grito de "Fuera fascistas de nuestros barrios".El conseller de Interior de la Generalitat,, que ha sido entrevistado este martes en la cadena COPE, ha justificado la colocación de símbolos independentistas en los espacios públicos de Cataluña porque, a su juicio, se trata de una ejemplo de libertad de expresión y lo ha comparado con causas sociales como la lucha contra el SIDA.La delegada del Gobierno en Cataluña,, ha reivindicado este martes en declaraciones a Onda Cero una Diada para todos los catalanes y frente a los actos oficiales, marcados por un carácter independentista, ha señalado que no se resigna a que las formaciones soberanistas "patrimonialicen" la fiesta de la comunidad.El vicepresidente del Govern,, que también ha asistido a la ofrenda floral, ha reclamado la libertad de los presos soberanistas y el fin de los procesos judiciales contra los líderes que están en el extranjero, para conseguir así fomentar un diálogo y negociación Generalitat-Estado con "libertad".El presidente del Parlament,, ha reivindicado este martes que la Diada es "una fiesta de todos, en la que todo el mundo se puede expresar en libertad". En declaraciones a los medios tras la ofrenda al monumento de Rafael Casanova, ha tenido un recuerdo para su antecesora, Carme Forcadell, reclusa en la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona).Por su parte, el presidente de Ciudadanos,, ha asegurado que la Diada ha sido "secuestrada" por el independentismo, que la "han convertido en una jornada de exclusión".La alcaldesa de Barcelona,, ha deseado en su perfil de Twitter que la de este martes sea una Diada que todos puedan celebrar "libremente en las calles". Lo ha dicho tras lamentar la ausencia de los políticos presos por la "judicialización de un conflicto que es político".El presidente de(SCC), José Rosiñol, ha explicado este martes que el colectivo tiene previsto realizaren caso de que el president de la Generalitat, Quim Torra, "pase de las palabras a los hechos" en su hoja de ruta secesionista.El presidente del Gobierno,, ha deseado este martes una buena Diada a los ciudadanos de Cataluña, al tiempo que ha hecho un. "Bona Diada a tothom", ha publicado Sánchez a primera hora en su perfil oficial en Twitter, empleando el catalán para felicitar el día de la comunidad. "Que este 11 de septiembre sea un día de celebración y orgullo por una cultura, una lengua y una historia que une a todos los catalanes y catalanas", ha añadido.El presidente del Parlament,, ha sostenido que el posicionamiento de Ciudadanos en cuanto a la situación política y social en Cataluña, el discurso empleado y los actos llevados a cabo por sus líderes políticos. En una entrevista que este martes se emitirá en El Punt Avui TV y recogida por Europa Press, ha asegurado que todos los partidos deben exigirse que no haya tensión entre la sociedad.