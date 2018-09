La Justicia europea prohíbe a la Iglesia católica despedir a empleados que no cumplan con sus reglas morales en su vida privada

Publicada el 11/09/2018 a las 13:25 Actualizada el 11/09/2018 a las 13:44

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este martes que el despido de un médico católico por parte de un hospital −también católico− de Alemania argumentando que se había vuelto a casar tras el divorcio es un caso dey, por tanto, queda prohibido por ser contrario al derecho comunitario y a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.Que un médico católico respete el carácter sagrado e insoluble del matrimonio conforme a los preceptos religiosos de una organización vinculada a la Iglesia, dice la sentencia,, en base a las responsabilidades del médico, si bien ahora corresponde al Tribunal Supremo de lo Laboral de Alemania comprobar que esto sea así.La Constitución alemana confiere autonomía a las iglesias e instituciones vinculadas a estas, con ciertos límites, para. No obstante, el TUE advierte de que "debe poder someterse a unel hecho de que una iglesia u otra organización religiosa constituida como sociedad privada exija una actitud "de lealtad hacia la ética católica" solo a los profesionales católicos y no al resto de empleados.Así, la decisión de la Justicia europea hace hincapié en que la organización "encomendó, por lo que no estaban sujetos a esa misma exigencia de mantener una actitud de buena fe y lealtad hacia la ética" católica.Por último, el TUE recuerda que, en todo caso y como normal general, "lao las convicciones tiene carácter imperativo como principio general de Derecho de la Unión".