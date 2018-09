Las notas del máster de la ministra Montón fueron manipuladas meses después de que terminase los estudios

Publicada el 11/09/2018 a las 09:10 Actualizada el 11/09/2018 a las 10:40

La universidad confirma que hubo cambios en las notas

La ministra de Sanidad,, no aprobó su máster en la convocatoria de junio de 2011, tal y como sostiene, ya que, según consta en su ficha de la Universidad Rey Juan Carlos, en una de las asignaturas aparecía con un "no presentado", informa este martes eldiario.es El 25 de noviembre de 2011 "de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas del curso ya estaban cerradas, sostiene el diario digital. Montón afirmó que presentó su trabajo de fin de máster sobre estudios de género en junio de 2011, algo que a la vista de esta revelación habría sido irregular porque en ese momento no tenía todas las asignaturas aprobadas.La modificación de nota fuera de plazo explicaría por qué el título oficial de Montón dice que lo completó en 2012: "Porque le aprobaron la última asignatura en ese curso académico", concluye el digital. Ese mismo procedimiento irregular se produjo en el caso del máster de la expresidenta madrileña, cuando la funcionaría Amalia Calonge modificó las notas a posteriori para cambiar un "no presentado" por otra nota.La Inspección deregistradas en el expediente del máster. Por ello, el centro asegura que tomará las "medidas oportunas". En el marco de la investigación abierta que está llevando la Universidad desde el pasado mes de junio con respecto al máster de Estudios Interdisciplinares de Género de este Instituto, recién clausurado, se está analizando "escrupulosamente" tanto el caso de la ministra como los demás de ese curso, ha indicado el centro en un comunicado.En el caso de Montón, para enmarcar en qué contexto se han producido los cambios de notas que ha constatado la Inspección, según va avanzando la investigación. La inspección de servicios está investigando este máster "con toda la diligencia posible para que tan pronto se tengan los resultados, tomar las medidas oportunas y depurar responsabilidades", asegura el centro.