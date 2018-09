Trabajadores de Navantia vuelven a cortar carreteras por el contrato de las corbetas con Arabia Saudí

Publicada el 11/09/2018 a las 09:28 Actualizada el 11/09/2018 a las 10:28

Los trabajadores de la factoría de astilleros de San Fernando (Cádiz) han celebrado a primera hora de este martes una nueva asamblea en la que hanpara reclamar al Gobierno el cumplimiento del contrato para la construcción de las cinco corbetas para la Armada de Arabia Saudí. Una vez terminada la asamblea se han dirigido hacia la carreteras A-4 y CA-33 para cortarlas.Según ha indicado a Europa Press el presidente del comité de empresa,, en un comité celebrado en la mañana de este lunes, se ha elaborado y aprobado "por unanimidad" un. En este sentido, ha añadido que "en esta ocasión van a ser los trabajadores los que digan la opción de qué tipo de movilización quieren", sin descartar incluso una huelga general. Asimismo, ha señalado que durante la celebración del comité "han sidoque ha habido y así se va a hacer llegar en la asamblea del martes en la puerta de la factoría".A pesar de la comparecencia de la ministra de Defensa,, este lunes en el Senado, Peralta ha indicado que no ha hecho sino sumar "dudas" sobre el futuro del contrato, por lo que, como "no hay confirmación", no van a rebajar la "tensión". La incertidumbre sobre este contrato, el mayor de exportación de la historia de Navantia, se extendió después de que el Ministerio de Defensa anunciara que estudiaba suspender un contrato de venta de bombas de precisión a Arabia Saudí ante la posibilidad de que fueran usadas para atacar Yemen.Cabe recordar que la confirmación de la firma del contrato, en negociaciones desde el año 2015, se produjo el pasado mes de julio por un importe de, suponiendo una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Cartagena, y su industria auxiliar.El programa arranca a finales de 2018 y el último buque debería entregarse en el 2022. En cuanto a su impacto en empleo, se calcula que durante cinco años se generarían. De ellos, más de 1.100 serían empleados directos, más de 1.800 empleados de la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores.