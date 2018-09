Arrimadas defiende quitar los aforamientos para que Casado pueda ser investigado por su máster

Publicada el 12/09/2018 a las 10:15 Actualizada el 12/09/2018 a las 10:16

La líder de Ciudadanos en Cataluña,, ha equiparado este miércoles los casos de supuestas irregularidades que salpican al presidente del PP,, y a la dimitida ministra de Sanidad Carmen Montón, por lo que, tras la marcha de la ministra, ha defendido quitar los aforamientos para que el líder 'popular' sea investigado.Mientras el caso que afecta a Casado se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo decida si procede ser investigado, Arrimadas ha apuntado que si el dirigente del PP no estuviera aforado estaría siendo investigado, por lo que ha reivindicado que la retirada de los aforamientos haría que los políticos ""."Si Casado no tuviera aforamiento ahora mismo estaría imputado. ¿Por qué no tomamos estas medidas para?", ha subrayado.Montón presentó su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el caso de su máster no influya en el Ejecutivo, según dijo en una comparecencia pública. Su marcha ha puesto en un brete al líder del PP, que también se ha visto salpicado por unas supuestas irregularidades en sus estudios y que defiende que su caso esEl PP separa ambos casos ya que argumenta que en la polémica en torno a Casado noni casos de plagio ni de falsificación de notas, como sí sucedía con Montón.