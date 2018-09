Publicada el 12/09/2018 a las 18:22 Actualizada el 12/09/2018 a las 19:36





La Cadena Ser desvela este miércoles las grabaciones de las declaraciones judiciales de alumnos del caso máster que muestrande Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos en el que se matriculó Pablo Casado. Estos alumnos y alumnas bajo sospecha no fueron a clase ni hicieron ningún examen.Mientras que Álvarez Conde permitió hacer el máster a distancia mediante un número mínimo de trabajos a Dolores Cancio, María Mateo Feito –la hija de la asesora de Cristina Cifuentes– o Alida Mas Taberner —entonces alto cargo del gobierno valenciano–, quienes no conservan esos trabajos, el resto de alumnos tenían asistencia obligatoria.en clase durante ocho meses (de octubre a mayo) todas las tardes de lunes a jueves.Por último, los alumnos con trato especial no defendieron el Trabajo de Fin de Máster ni fueron convocados para ello, a diferencia de los demás. Y Álvarez Conde solo ofreció el reconocimiento de créditos de sus licenciaturas a los estudiantes como Pablo Casado.