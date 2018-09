Publicada el 12/09/2018 a las 10:32 Actualizada el 12/09/2018 a las 11:15

No piensa dimitir

Elcontinúa con su estrategia de marcar distancias entre el caso que ha hecho dimitir a la ministra de Sanidad dey el suyo, pendiente de una decisión del Tribunal Supremo.presentó su dimisión conocerse que había copiado, sin citar, trabajos de otros autores. Los trabajos que presentó Pablo Casado para sus estudios de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no se conocen. Todo apunta que no verán la luz, al menos, por iniciativa del protagonista:dijo.En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados , el líder del PP dio por zanjado su caso cuando está en el foco tras la dimisión de Montón.añadió. "Sigo muy tranquilo, sobre todo porque, dijo a los periodistas.Cuando estalló su caso, Casado era responsable de Comunicación del PP. Durante toda una mañana, el dirigente conservador atendió a los medios de comunicación en la sede nacional del PP, enseñó los documentos de la matrícula,Lo que no pudieron hacer los informadores fue hacer copias de esos documentos.Casado insistió en que cuando cursó su posgrado era "un alumno más" que"Lo mío era un curso de doctorado con otra regulación, con otra normativa e incluso, resaltó.Para los conservadores, las diferencias entre el caso de Casado y el de MontónPor ello no seguirá los pasos de la exministra de Sanidad.Tampoco renunciará a su cargo. Para explicar esta posición, en el PP recurren a los estatutos de la formación, que ubican el momento de la asunción de responsabilidades políticas en la apertura de juicio oral.