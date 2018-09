Publicada el 12/09/2018 a las 16:51 Actualizada el 12/09/2018 a las 17:08

Cola de periodistas en la biblioteca de la Camilo José Cela para consultar la tesis de Pedro Sánchez https://t.co/UH3YgREbAW



Esta es la sala donde los periodistas están consultando la tesis del presidente pic.twitter.com/MzvxmEKv9G — Europa Press (@europapress) 12 de septiembre de 2018

Se pueden tomar notas, pero no hacer fotos

Tesis polémica

Varios periodistas guardan cola desde la mañana de este miércoles en la universidad privada Camilo José Cela (CJC) para, cuya única copia está depositada en la biblioteca del campus situado en la urbanización de Villafranca del Castillo, en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, a unos 30 kilómetros al oeste de la capital, ha informado Europa Press."Hay cola como en una carnicería", explican con sorna desde la universidad, que desde primera hora de este miércoles 12 de septiembre ha gestionado las peticiones de varios medios de comunicación para consultar la tesis titulada Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012), que Sánchez leyó ante el tribunal el 26 de noviembre de 2012 obteniendo una calificación de cum laude.Algunos periodistas han esperado, que se custodia en la pequeña biblioteca de la CJC, donde los interesados deben rellenar un formulario de consulta en el que se comprometen a no divulgar fotocopias o imágenes del documento y a "respetar la normativa vigente".La universidad no ha impuesto un límite de tiempo a las consultas, "aunque" para que todos los periodistas puedan leerla este miércoles, ya que la biblioteca cierra a las 18.00 horas.En la entrada al campus hay apostadaspara realizar conexiones en directo, y en la biblioteca se cuentan más periodistas que estudiantes. Los redactores, cuando llega su turno, pueden tomar notas de la tesis, que no está en préstamo, sin más vigilancia que una empleada que gestiona las peticiones desde un mostrador.El interés por la tesis de Sánchez se ha avivado tras la dimisión este pasado martes de Carmen Montón como ministra de Sanidad por las supuestas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, haya retado al presidente del Gobierno, este miércoles en el Congreso, aSánchez se ha defendido asegurando que el trabajo está publicado en la Base de Datos de Tesis Doctorales (TESEO) alojada en la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Sin embargo, en esta plataforma, y no es posible consultar su contenido a través de internet, como exige la legislación vigente.En concreto, el Real Decreto 99/2011 que regula las enseñanzas oficiales de doctorado establece en su artículo 14.5 que "una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos".Sin embargo, desde la Universidad Camilo José Cela han explicado a Europa Press que el trabajo de Sánchez se rige por un real decreto anterior de 2007, que, han indicado desde la universidad, que señalan que, aunque Sánchez leyera la tesis en 2012, su grupo de doctorado se habría formado antes de la entrada en vigor de la norma que obligaba a la publicación en formato digital.