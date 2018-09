"Me detienen. Se nos jodió el guateque": Willy Toledo informa en directo en Facebook de su arresto

Publicada el 12/09/2018 a las 18:21 Actualizada el 12/09/2018 a las 19:31

Detenido Willy Toledo. No puede ser que en nuestro país sea más fácil acabar detenido por ofender a Dios que por corrupto. En estos tiempos, defender la libertad de expresión se convierte en obligación para cualquier demócrata. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 12 de septiembre de 2018

El actor, sobre el que pesaba una orden detención, ha anunciado a través de Facebook que ha sido detenido. El actor estaba en busca y captura por no presentarse a un juicio por ofensas religiosas. Así lo ha confirmado también a Europa Press el abogado del actor,El letrado ha explicado que el actor ha sido detenido sobre las 15.00 horas de este miércoles en las inmediaciones de su domicilio, en Madrid. "Pudiéndole haberle detenido esta noche o mañana por la mañana, la policía ha decidido tenerle en un calabozo,durante casi 20 horas", añade el abogado.El juez emitió una orden de detención contra Willy Toledo portras la denuncia de Abogados Cristianos y de la Fiscalía. El juzgado ordenó su detención y puesta a disposición de la justicia para este jueves 13 de septiembre.La Asociación Española dedenunció ante la Fiscalía unos comentarios que consideró ofensivos, difundidos por Willy Toledo a través de Facebook en julio de 2017, que, a juicio de la entidad denunciante, "vejaban los sentimientos religiosos".A juicio del letrado, la Fiscalía ha interpuesto una denuncia contra una persona "Por ello, se pregunta si en un Estado constitucionalmente aconfesional como es España, sigue instaurada "la inquisición". "En la España del siglo XXI la libertad de expresión hoy se encierra en un calabozo", dice el abogado. Y concluye diciendo que el acto al que tenía previsto acudir Toledo este miércoles en Madrid a partir de las 23.00 horas, en el Teatro del Barrio "se mantiene". El mismo actor ha anunciado este miércoles a través de Facebook su detención: ". Se nos jodió el guateque. Vamos pallá. Poloniaaaaaaaa".Según indican fuentes policiales a Europa Press, la detención se ha producidoy el actor no ha ofrecido resistencia. Willy Toledo pasará la noche en comisaría y este jueves pasará a disposición judicial.El actor anunció este lunes que no se entregaría voluntariamente a la justicia. A través de un mensaje en su perfil de Facebook, Toledo señalaba que llevará su acto de desobediencia "" y que iba a esperar "pacíficamente" a la policía en la noche del 12 al 13 de septiembre en el madrileño Teatro del Barrio, donde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid ha convocadoEl secretario general de Podemos,, ha lamentado este miércoles la detención del actor Willy Toledo. En un apunte en su cuenta de Twitter, Iglesias ha señalado queque en España "sea más fácil acabar detenido por ofender a Dios que por corrupto". "En estos tiempos, defender la libertad de expresión se convierte en obligación para cualquier demócrata", ha asegurado.