El PSOE exige la dimisión de Casado por las sospechas sobre su máster

Publicada el 12/09/2018 a las 12:33 Actualizada el 12/09/2018 a las 13:01

Sánchez no tiene nada que ocultar

La número dos del PSOE,, ha pedido este miércoles expresamente la, por su presunto máster fraudulento en Derecho, que obtuvo con supuesto trato de favor en el controvertido Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, el mismo que entregó títulos similares a las dimitidas Cristina Cifuentes y Carmen Montón , ha informado Europa Press.En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Lastra ha subrayado que Casado , de no ser porque es diputado, hoypor la jueza que investiga las irregularidades cometidas en el instituto de la Rey Juan Carlos y que ha derivado su caso al Supremo precisamente por la condición de aforado del líder conservador.Lastra ha pedido la dimisión de Casado tras ser preguntada por la petición de Ciudadanos a Sánchez para que publique en Internet su tesis doctoral La portavoz socialista ha señalado que el presidente, que hizo un doctorado en Economía, "no tiene nada que ocultar y su tesis está como todas en el registro de la universidad". Y ha acusado a Albert Rivera de haber ejercido, una vez más, comoPero quien tiene verdaderamente "un problema" es, a juicio de Lastra, Casado, a quien la socialista Carmen Montón, que dimitió el martes como ministra de Sanidad tras revelarse que plagió parte de su proyecto fin de máster, le ha "indicado el camino a seguir". "La exigencia ética en nuestra democracia se ha ejemplificado con la dimisión de la compañera Carmen Montón", ha añadido Lastra, que recuerda que Montón,por la justicia.Aunque Lastra ha dicho que el PSOE ya pidió en su día la dimisión de Casado cuando la jueza de Madrid que investiga el caso Máster elevó al Supremo la causa que investiga sobre los presuntos máster fraudulentos de Cristina Cifuentes y el presidente del PP, lo cierto es que ni ella ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidieron expresamente su dimisión, como ha hecho Lastra.Sánchez se limitó entonces a pedirle a Casado que diera explicaciones. "Ahí me quedo", dijo, mientras que Lastra señaló que el diputado conservador, ni podía liderar un PP "ejemplar y transparente". Este miércoles la portavoz socialista sí ha pedido su dimisión "como responsable político".