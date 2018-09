El Colegio de Abogados de Madrid rechaza amparar a Boye y le advierte de que le puede abrir expediente deontológico

Publicada el 13/09/2018 a las 17:57 Actualizada el 13/09/2018 a las 18:22

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid "por unanimidad y sin reservas" haal abogado Gonzalo Boye –que forma parte del equipo de letrados quede la Generalitat Carles Puigdemont y a sus exconsejeros huidos– por los ataques que denuncia haber sufrido a cuenta de la presentación de una demanda en Bélgica contra el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo , Pablo Llarena, informa Europa Press.En un comunicado hecho público este jueves, la Junta señala que no concurren en este caso "los hechos objetivos que hipotéticamente pudieran justificar" la concesión del citado amparo. Fuentes del órgano colegial han señalado que la decisión ya se le ha comunicado a Boye, a quien se ha advertido además de que a raíz de una queja presentada contra él el comité deontológico estudia laque podría concluir en sanción.El abogado solicitaba que se le ampararaque afirma haber recibido vía redes sociales como Twitter por parte de personalidades como el periodista Alfonso Rojo y los políticos Toni Cantó (Ciudadanos) y la ex miembro de Vox Cristina Seguí. Tras conocer la decisión, ha señalado a Europa Press que para él no ha sidoLa actuación del comité deontológico del Colegio se producepresentada por el eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. El parlamentario pide que examine el comportamiento deontológico de Boye para aclarar su "nivel de responsabilidad" en la traducción errónea de las declaraciones del Llarena utilizadas para armar la demanda civil presentada contra el magistrado ante los tribunales belgas.