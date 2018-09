El PSOE defiende que Sánchez no tiene que acudir al Congreso para dar explicaciones sobre su tesis

Publicada el 13/09/2018 a las 10:26 Actualizada el 13/09/2018 a las 10:50

El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Senado,, ha defendido este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,sobre su tesis después de la polémica suscitada tras unas informaciones que le acusan de plagio.En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Gil ha calificado estas informaciones aparecidas este jueves en ABC como fake news y es por ello por lo que ha dicho que Sánchez no debe acudir a la Cámara Baja para explicar esta polémica.Esta petición de comparecencia surge del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , que ha instado a Sánchez a que explique su tesis en el Congreso. Ander Gil ha criticado que el líder naranja quiera convertir la Cámara Baja "en un plató de televisión".El diario ABC publica este jueves en portada que Sánchez. El diario digital Ok Diario aseguraba este miércoles que un investigador del Ministerio de Industriade la práctica totalidad del trabajo académico de Sánchez.A primera hora de este jueves, Sánchez ha anunciado quesi no se rectifican las informaciones periodísticas que le acusan de plagio en su tesis doctoral, según ha anunciado el Palacio de la Moncloa.