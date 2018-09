Iglesias anima a Sánchez a hacer accesible su tesis y no dar a Casado excusas para no enseñar sus trabajos de máster

Publicada el 13/09/2018 a las 09:41 Actualizada el 13/09/2018 a las 10:51

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha animado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez apara no dar al presidente del PP, Pablo Casado,cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. "Mi tesis está en Internet", ha indicado.Iglesias ha subrayado que existe "" y para evitar, a su juicio, la "ridícula" imagen de colas de periodistas en las Universidad Camilo José Cela, Sánchez debería facilitar ya el acceso a la misma."Lo más sensato que puede hacer el presidente es hacer accesible su tesis y no darpara que no enseñe sus trabajos de máster", ha manifestado el líder de la formación morada en los pasillos del Congreso.Preguntado sobre la información que publica el diario ABC, en la que habla que el, Iglesias ha comentado que sólo había leído los titulares y que Sánchez iba a emprender acciones legales contra el rotativo. "Que eso lo resuelvan los tribunales", ha apuntado.En todo caso, el dirigente 'morado' ha indicado que para que, el jefe del Ejecutivo debería publicarla y así, ha insistido, no dar pie el presidente de los 'populares' a no enseñar su trabajo de fin de máster.de todo lo que está pasando son, que se tienen que esforzar mucho para obtener sus títulos académicos, y no se puede consentir esta imagen que se está dando de la universidad pública", ha concluido.