Una alumna inicia una campaña para que la URJC publique la lista de los políticos que estudiaron máster como el de Casado, Montón y Cifuentes

Publicada el 13/09/2018 a las 10:24 Actualizada el 13/09/2018 a las 11:41

"Ahorraba todo lo que podía para salir de Elche, mi ciudad natal, e irme fuera a estudiar un máster. Mis padres no podían permitirse pagarme un alquiler ni un máster en la capital, claro". Quien habla es Gloria Molero, una periodista de casi 23 años que, gracias a sus ahorros "y a una beca", consiguió mudarse a Madrid y estudiar un máster en Comunicación y Problemas Socioculturales en la. Ha compartido centro de estudios con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la exministra de Sanidad, Carmen Montón, y el presidente del PP, Pablo Casado, pero su paso por allí ha sido, según explica, totalmente diferente."Yo, a diferencia de la ya exministra de Sanidad y de Cifuentes y Casado,. Para ello, durante la carrera, tuve que renunciar a muchas otras cosas: viajes caros con amigos, estudiar fuera de mi ciudad o cursar una beca Erasmus. Por supuesto, también caprichos como cenar fuera de casa o gastarme más de diez o quince euros un fin de semana", relata.Su historia, frente a los privilegios de Cifuentes, Montón y Casado, ha sido lo que la ha movido a iniciar una recogida de firmas en la plataforma Change.org . El objetivo, que la universidad". "Firma para instar a esta universidad pública a hacer un ejercicio de transparencia que ayude no sólo a, sino a saber qué políticos y cargos públicos nos gobiernan desde sus títulos falsos conseguidos a base de privilegios que el resto de estudiantes no tenemos", recoge en su petición.Pide el apoyo de los jóvenes porque, denuncia, su historia no es particular, sino generacional. "Nos bombardearon con la cultura del esfuerzo, nos dijeron que estudiar nos abriría puertas y que si hacíamos los suficientes méritos conseguiríamos llegar a cualquier sitio. Y claro,", denuncia. Y a esta situación, ahora se suma también el desprestigio de sus títulos y de la universidad donde los obtuvieron, lamenta.Los alumnos de la URJC ya se movilizaron cuando saltó el escándalo del máster de Cifuentes. Pedían entonces, igual que lo hace Gloria ahora, que la universidad depure responsabilidades y que se limpie, así, el nombre ya manchado del centro. "Ahora, la imagen de la Rey Juan Carlos está denostada, pero, sin que nadie nos regalara nada y sin hacer uso de privilegios ni tratos de favor", sentencia. Suscriben sus palabras y demandas más de 24.700 personas, pero el número, por el momento, no deja de aumentar.