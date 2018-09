Víctimas piden al Gobierno que oriente a la Fiscalía para que se admitan las querellas por crímenes del franquismo

Publicada el 13/09/2018 a las 17:09 Actualizada el 13/09/2018 a las 17:10

Prescripción, lesa humanidad y Ley de Amnistía

La coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), reclama al Gobierno que oriente el criterio de la Fiscalía General del Estado para que a su vez, instruya al resto de los fiscales a fin de queque se les presenten por crímenes cometidos al amparo del régimen, vengan estas de territorio nacional o sean exhortos de la Justicia de Argentina que investiga este tema.Así lo ha explicado en rueda de prensa este jueves el abogado de la organización, Jacinto Lara, tras detallar la lista de querellas presentadas por corporaciones municipales y ciudadanos particulares en España sobre delitos deque han sido inadmitidos a trámite en los últimos años, donde prima este criterio en los fiscales.Este fue el destino de la querella presentada por el Ayuntamiento de Vitoria por los sucesos de marzo de 1976 en la localidad, que llegó hasta el Tribunal Constitucional y allí. Los ayuntamientos de Pamplona, Hergueta, Mondragón y Durango, se querellaron asimismo, pero están pendientes de los recursos en las audiencias provinciales correspondientes porque la primera instancia decidió la inadmisión.Mientras, la que presentó el Ayuntamiento de Barcelona por los bombardeos sobre la ciudad pasó el primer filtro: fue admitida a trámite en 2013 y sigue activa en el juzgado. También están en marcha, tal y como ha explicado Lara, de las que ocho han sido inadmitidas en Madrid y Oviedo y están pendientes de recurso en la Audiencia Provincial correspondiente y en otras cuatro, la primera instancia aún no se ha pronunciado al respecto.El letrado resume en tres los principales motivos por las que los jueces rechazan este tipo de querellas: la consideración de que, el hecho de que la tipificación de losentró en el ordenamiento jurídico español a principios de los 2000 y no puede aplicarse con retroactividad, y la Ley de Amnistía , "que se sigue invocando en los juzgados".Por eso, la organización está promoviendo que los partidos, y en particular el Grupo Socialista en el Congreso, hagan suya la introducción delen el ordenamiento jurídico, promuevan una reforma de la Ley de Amnistía y adopten medidas para que pueda aplicarse el tipo de crímenes de lesa humanidad a sucesos previos a su introducción en el Código Penal puesto que era "costumbre internacional".No obstante, señala otra razón de fondo para que persista "la impunidad" que señala en los responsables de crímenes durante el franquismo, y es una circular dictada poren 2016 que recordaba a los fiscales la vigencia de la Ley de Amnistía y exponía que estos crímenes son en todo caso dey no compete a un tribunal argentino investigarlos.Habrá más querellas argentinasLara explica que con esa circular se "obstaculiza la querella argentina" para que, como así ha sido, todas las comisiones rogatorias de la jueza, pero también los procedimientos que se instan en territorio nacional, por lo que pide que el Gobierno inste un cambio de criterio de Fiscalía pero también de la Abogacía del Estado.Avanza, no obstante, que lejos de cerrarse el proceso que lidera en aquel país la jueza María Salvini ante el rechazo de todas las comisiones rogatorias que ha enviado para interrogar a personas como el miembro de la brigada política y social de la policía conocido como 'Billy el Niño' , se van a ampliar las querellas con delitos cometidos después de 1976, tras la autorización de la Cámara Federal de aquel país para abrir el plazo susceptible de denuncia. "Esperamos que esto genere más peticiones de detención y extradición", ha comentado.