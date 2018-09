Publicada el 14/09/2018 a las 15:31 Actualizada el 14/09/2018 a las 15:45

La Universidad pide una rectificación a Rivera

Ciudadanos emitió este viernes un comunicado para precisar que su presidente, Albert Rivera, “decidiópor su dedicación exclusiva a la actividad política, como él mismo ha manifestado públicamente en diversas entrevistas y foros de debate”.La formación naranja sostiene que “eso es lo que dice su CV: que obtuvo las citadas titulaciones y que también cursó estudios de doctorado”.su currículo oficial, que se puede consultar en la página web del partido, asegura que es “doctorando en Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona”, no que “cursó estudios de doctorado”.La diferencia es notable: un doctorando, según la Real Academia Española, es la “persona que estáalgo que no se corresponde con la situación del presidente de Cs, que desde 2006 se mantiene al margen de la actividad universitaria.El comunicado de Ciudadanos afirma qie “el curriculum vitae oficial de Albert Rivera ha sido público siempre, accesible para cualquiera a un simple clic en las webs oficiales de las instituciones en las que ha desempeñado su labor”. Y recuerda que es “licenciado y máster en Derecho por la(programa conjunto), tiene un curso en Marketing Político por la Universidad George Washington y también cursó estudios de doctorado en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Barcelona al terminar la carrera”.Ciudadanos no precisa si su presidente concluyó los estudios de doctorado oHa sido la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) quien confirmó quecomo figura en el currículo de la web de Cs, aunque lo ha atribuido a una “confusión lingüística” del partido naranja.En declaraciones a Europa Press, la vicerrectora de Comunicación y Promoción de la UAB, Virginia Luzón, anunció queen la web puesto que es una situación que no se produce en la actualidad, ya que no está en proceso de hacer la tesis, que es la definición de doctorando.Luzón confirmó que Rivera inició los cursos de doctorando de Derecho Constitucional y comenzó a hacer la tesis en el curso 2002-2003 con el programa antiguo, pero no los completó. Y con la implantación del Plan Bolonia se extinguió el programa que seguía Rivera, ypara seguir con la tesis, una situación que es “habitual” por cuestiones profesionales. “A día de hoy no es doctorando de la UAB”, remarcó la vicerrectora.A pesar de esta precisión, la portavoz adjunta de Cs en el Parlament,para defender que Rivera incluya en su currículo que lo es porque, según ella y en contra de los ue dice lan la RAE y la propia universidad, “doctorando es una persona que ha comenzado las asignaturas pero aún no ha terminado la tesis”.