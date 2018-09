El Gobierno pide a Casado y a Rivera que “estén a la altura” y muestren toda la información sobre sus títulos académicos

Publicada el 14/09/2018 a las 14:14 Actualizada el 14/09/2018 a las 16:47

La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, pidió este viernes al término del Consejo de Ministros que los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, “estén a la altura” yCeláa confirmo que el presidentesobre su tesis porque ya no hay nada que aclarar en torno a este asunto y que la petición de comparecencia presentada de común acuerdo por el PP y Cs sólo pretende seguir sembrando dudas sobre la trayectoria académica del jefe del Ejecutivo. “Este asunto está ya respondido de manera suficiente; no convirtamos el país en una posverdad”, argumentó. Lo que tiene que hacer ambos partido, subrayó, es “pedir perdón” al presidente.La ministra aseguró que el Gobierno sigue a la espera de que el diario Abc rectifique sobre este asunto pero evitó reiteradamente aclarar si el presidente mantiene su intención deen el caso de que el diario mantenga que plagió su tesis doctoral.Ante la insistencia de los periodistas que acudieron a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Celáa subrayó que, en relación a la tesis del presidente," que demuestran que está "bien configurada y presentada en tiempo y forma". Así que instó a PP y Ciudadanos a hablar de "política", si bien ha recordado que Casado no permite el acceso a los trabajos que asegura que hizo para superar su máster en Derecho Autonómico, en este caso bajo sospecha judicial después de que una magistrada haya encontrado indicios de la comisión de un delito de prevaricación administrativa y otro de cohecho impropio.