La Audiencia Nacional rebaja a nueve meses la condena contra el rapero Pablo Hasel

Publicada el 14/09/2018 a las 16:59 Actualizada el 14/09/2018 a las 17:00

Buen truco de la Audiencia Nazi-onal difundir a los medios que no voy a entrar en prisión, ocultando los 2 años a los que me condenaron por lo mismo que se suman y sí entro. Así quieren frenar el escándalo y la solidaridad. — Pablo Hasel (@PabloHasel) 14 de setembro de 2018

Ataques a la Corona y la Policía

La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha rebajado la condena dede prisión por la que fue sentenciado el rapero Pablo Hasel –Pablo Rivadulla– aLa institución ha entendidoque, aun cometiendo delito decontra la Corona y las Instituciones del Estado, se debe aplicar elporque sus mensajes no suponen un "riesgo real" para las personas. Tiene antecedentes, así que todavía podría entrar en prisión , como él mismo ha reconocido en Twitter.La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eloy Velasco , hace referencia a la condena que impuso la sección primera de lasobre el artista, el pasado mes de marzo,de cárcel por unos mensajes en la red social Twitter que constituían una "actuación conjunta dirigida contra la Autoridad del Estado" y aludían a "la necesidad de irincluso con la utilización del terrorismo".Para la Sala de Apelación, si bien los tuits de Hasel no encajan dentro de lao lapor su carácter violento y por suponer una banalización y enaltecimiento del terrorismo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han concurrido causas que atenúan su responsabilidad penal y que permitenEn concreto, la sentencia apunta que Hasel hade una organización criminal que lleva un tiempo importante sin realizar acciones terroristas y por tanto, "la posibilidad de puesta en peligro de que la mismapor obra de la influencia del recurrente, será". También valora la Sala que, a pesar de ser reincidente –fue condenado a dos años de cárcel por enaltecer el terrorismo en sus canciones en una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en marzo de 2015–, "objetivamente las expresiones incitantes" que ha emitido Hasel "en esta ocasión," que las de entonces.Considera además que algunos de los mensajes analizados se publicaron antes de la reforma del Código Penal de 2015 que agravó las conductas enjuiciadas, lo que, sumado a los argumentos anteriores, lleva a los magistrados a aplicar el artículo 574 bis 4º del Código Penal que permite atenuar las penas por terrorismo en virtud delAsí, rebaja dos grados la pena a Hasel, fijándola en la mínima posible habida cuenta de sus antecedentes, 9 meses y un día de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo por mensajes en los que cita como referentes a miembros de las, de forma laudatoria. Llega a afirmar en la red que una integrante de esta última banda fuey señala que la Policía "asesina con total impunidad" en España y esSobre el delito de injurias y calumnias contra las Instituciones del Estado y la Corona, por el que también fue condenado Hasel, la Sala afirma que en sus mensajes,nunca acreditados en sede judicial con, tratando de justificar términos exclusivamente vejatorios e injuriantes con los que se refiere, entre otros, a la Policía.De hecho, la sentencia apunta que los mensajes que hace sobre los cuerpos policiales y la Corona "claramenteque simplemente trata de inocular el acusado en los lectores afines de sus tuits, mediante la técnica del contraste de los buenos oprimidos y los malos opresores, estableciendo generalizaciones maniqueas y exageraciones hoscas que rezuman violencia".En la misma línea, los magistrados señalan que, en esos tuits, hay actos concretos decontra las fuerzas policiales y el rey, incitando a actuar contra ellos por lo que "y que van, en consecuencia, más allá de las meras expresiones".Además de los tuits sobre terroristas y críticas a los cuerpos policiales, consta un vídeo que Hasel publicó en su cuenta de Youtube en el que la cabeza delemerge de la de su padre, el, y esta, a su vez, de la del. De fondo, una canción de su autoría en la que habla de Juan Carlos "el bobón" y califica al monarca retiradoy "mafioso" para afirmar que "la historia no perdona ni a la escoria con corona".