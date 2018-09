Podemos, ERC, PNV y el Mixto prevén salvar a Sánchez de ir al Congreso a explicar su tesis

Publicada el 14/09/2018 a las 12:52 Actualizada el 14/09/2018 a las 13:06

Unidos Podemos, Esquerra Republicana (ERC), PNV y el Grupo Mixto, representado este mes por el PDeCAT en la Junta de Portavoces del Congreso, prevéndel Congreso para explicar las dudas que ha generado su tesis doctoral, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.Esas dudas sobre su autoría y contenido llevaron este jueves aen el Pleno del Congreso, una petición que exige la firma de al menos dos grupos parlamentarios o de 70 diputados, requisitos que la formación naranja no reúne.Es por ello que los de Albert Rivera se pusieron en contacto con el PP en busca del apoyo necesario para presentar su escrito. El PP, que inicialmente no había reclamado la presencia de Sánchez en sede parlamentaria sino sólo explicaciones a los medios de comunicación, finalmente se sumó a Cs Ambos partidos plantearon su petición el mismo día en que el diario ABC publicó en portada que Sánchez, mientras que con anterioridad el diario digital Ok Diario aseguraba quede la práctica totalidad del trabajo académico del ahora presidente.PP y Ciudadanos registraron su petición este jueves a última hora de la tarde pese a que para entonces ya se sabía que el jefe del Ejecutivo había dado permiso paraEn su escrito, no mencionan en ningún momento la palabra tesis, sino que reclaman que Sánchez vaya al Congreso ante "las versiones contradictorias generadas por sus explicaciones en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados con fecha 12 de septiembre de 2018" y que, según sostienen, han provocado "una, fundamentalmente en el ámbito universitario".PP y Cs han optado por un enunciado más genérico que puede buscar que la Mesa del Congreso no frene esta solicitud cuando estudie su calificación el próximo martes. Y es que el órgano rector de la Cámara tiene en su poder escrito de los letrados de la Cámara –que se hizo al hilo de una petición de un diputado conservador para que el Congreso pidiese al Gobierno la tesis de Sánchez– que entiende que solicitar una tesis doctoralEn caso de que la solicitud pase el filtro de la Mesa del Congreso –lo que parece probable porque PP y Ciudadanos tienen mayoría–, el escrito se elevará a la Junta de Portavoces, que también debe dar su visto bueno antes de convocar al presidente. Los solicitantes quieren que este órgano tome una decisión el martes, justo después de que la petición de comparecencia reciba el visto bueno de la Mesa.Es en ladonde los partidos que apoyaron la llegada de Sánchez a La Moncloa en la moción de censura que planteó el pasado junio podrían evitar que tuviera que acudir a la Cámara Baja, puesto que. Se trata de Unidos Podemos, ERC, PNV y el PDeCAT, que en este mes marca la posición de los 19 diputados que integran el Grupo Mixto.En representación de Unidos Podemos,online, como finalmente hizo. Su portavoz parlamentaria, Ione Belarra, añadió que su presencia en el Congreso "no tendría sentido" si hace publica la tesis.En ERC su portavoz en la Cámara Baja,, y su homólogo delDe su lado,en la Cámara Baja de una tesis que ya es pública, que la propia Universidad Camilo José Cela, donde la cursó, ya ha dicho que se ajustó a normativa vigente y que, además, ha superado también los programas de detección de plagio.Añaden los nacionalistas vascos que al Congreso de los Diputados, en todo caso, le correspondía pedir responsabilidades si se probara que ha habido "irregularidades" en la tesis, pero no examinar si las ha habido o juzgarla.