Celaá ve "demostrado" que la tesis de Sánchez no es un plagio e insta a PP y Cs a "pedir perdón"

Publicada el 15/09/2018 a las 15:54 Actualizada el 15/09/2018 a las 16:13

La portavoz del Gobierno y Isabel Celaá , ha considerado "demostrado" que la tesis doctoral de Pedro Sánchez no es un plagio, y ha instado atras los "ataques a la persona del presidente", ya que. Por su parte, el ministro de Exteriores, Josep Borrell , asegura que algunos se han nutrido de la "desinformación" para realizar unaha adelantado el diario El País Según ha informado Europa Press, Celaá ha tomado parte este sábado, en la agrupación socialista del barrio bilbaíno de, en una acto político en el que también ha estado presente la secretaria general del PSE, Idoia Mendia , y donde la portavoz del Ejecutivo central ha reconocido que la presente ha sidoTras sostener que la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón ha supuesto "un disgusto", ha valorado, no obstante, que en menos de 48 horasen relación a la transparencia de la institución pública", algo que, a su juicio, "no lo hubiera hecho ningún Gobierno precedente".Asimismo, ha lamentado el "ruido" generado con ladel Gobierno, Pedro Sánchez, que ha estado, al estar registrada conforme a la legislación vigente en 2012. "La tesis ha podido ser consultada siempre por investigadores", ha argumentado. En este contexto, ha loado el "paso más" en favor de la "transparencia" realizado por Sánchez que, además de "dar permiso para colgarla en Internet,que permiten valorar su grado de originalidad".Esto es transparencia y calidad democrática", ha argumentado, para añadir que le gustaría una oposición que presentara "alternativas y no ataques a la persona del presidente", ya que "en política no vale todo".A preguntas de los periodistas, Celaá ha afirmado además que la tesis de Sánchez, por lo que "está todo aclarado". Asimismo, ha señalado que desde el Ejecutivo lo que se ha pedido es "una rectificación a un medio que ha hablado de plagios , una vez que se ha demostrado que no ha habido tales".Por último, ha instado aly aa "pedir perdón" por sus acusaciones, ya que eso supone, y nosotros, lo que queremos, es una buena calidad en la política".