Una manifestación encabezada por Pacma exige en Madrid el fin de las becerradas

Publicada el 15/09/2018 a las 19:39 Actualizada el 15/09/2018 a las 19:40

#EnDirecto Arranca la mayor manifestación por los derechos de los animales https://t.co/OOu1yLnfif — PACMA (@PartidoPACMA) 15 de septiembre de 2018

El fin de las becerradas

Una manifestación convocada por Pacma ha recorrido este sábado el centro de Madrid paray las imágenes difundidas por el partido animalista, en las que se aprecia cómo en distintos pueblos de Españaa becerros de dos años.La protesta ha arrancadocon una concentración en la, donde ha comenzado el evento con uny los asistentes han alzado susmientras cantaban en favor de la abolición de la tauromaquia , así como de otros festejos taurinos.Después, han marchado, con parada en el, frente al que la presidenta de PACMA, Silvia Barquero, ha dirigido unas palabras a los asistentes. El caso de las becerradas, porque cuenta con elementos que pueden aunar un rechazo generalizado", estima la presidenta de la formación.En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta del partido animalista ha reclamado a los diputados. Así, ha exigido que la Cámara Baja "ponga en marcha ya las medidas legales oportunas" paracelebradas en pueblos de toda España, en las que los vecinos de los municipiosa pequeños becerros a los que ni siquiera les han crecido los cuernos".Tres días antes de esta manifestación, un equipo de periodistas de laSexta fuecon el lanzamiento de objetos en la plaza de toros de El Espinar (Segovia), cuando trataba dedenunciadas por PACMA. La Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil tuvieron quepara que no resultasen heridos.Las becerradas son eventos taurinos "en los que", explica la formación animalista. En los festejos, agrega, "se usanque en la mayoría de ocasiones aún no han sido destetadas, no miden más que un mastín y se mueven con torpeza al no tener desarrollado el sistema psicomotor".Este tipo de festejos, de larga tradición en determinadas localidades, tienden a menudo a implicar a los propios vecinos del pueblo que, "acosan, banderillean y matan a los animales". Para los animalistas no hay duda: "Supone un claro caso de maltrato animal legalizado".