Líderes soberanistas apuestan por el diálogo ante un Gobierno que preferiría que no hubiese políticos presos

Publicada el 16/09/2018 a las 12:25 Actualizada el 16/09/2018 a las 12:26

Un referéndum de autodeterminación

"Sería mejor que no hubiera presos para poder hacer política en Cataluña"

El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha asegurado que el Gobierno "emprende un camino quesi mantiene un rechazo frontal aly ha afirmado que la negativa de hablar podría acabar generando las condiciones para un nuevo 1 de octubre , en sus palabras. Por su parte, la ministra de Política Territorial y Administración Pública, Meritxel Batet , ha afirmado quepara poder hacer política en Cataluña".En una carta en El Punt Avui este domingo recogida por Europa Press, Junqueras ha indicado desde la cárcel de(Barcelona) que tras el juicio comenzaráy ha hablado de un "referéndum inevitable", como una reivindicación tan mayoritaria que se acabe imponiendo por su propio peso, según él. En la misma línea se ha posicionado el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent , quien pideal proyecto de Sánchez en un referéndum de autodeterminación legal y vinculante, una opción ya contempló la semana pasada el president Quim Torra "Es [una reivindicación]y ampliamente compartida", ha insistido Junqueras, que también ha señalado quepara imaginar como tiene que ser la República. El exvicepresident ha subrayado también que quiereny que no entiende por qué el Gobierno de Pedro Sánchez de lo que no hizo bien Mariano Rajoy: no tomar ninguna iniciativa".Además, ha reiterado: "Tenemos la certeza de que, tampoco lo ha sido la instrucción", pero ha afirmado que el independentismo sigue fuerte y que el soberanismo es mayoritario. "La actitud antidemocrática del Estado. Pero al mismo tiempo también es", ha defendido Junqueras.El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido contraponer la independencia con la propuesta que el presidente del Gobierno,, presente parade Catalunya en unEn una entrevista de Europa Press, ha afirmado que lo que quiere la población catalana esy que, si el Gobierno central quiere hacer unaconcreta relacionada con el 'no' en ese referéndum,que la ponga sobre la mesa, pero nosotros tenemos el derecho de, en contraposición a esta propuesta,y por la independencia porque es lo que quiere la mayoría de este país", ha expresado.Así, Torrent ha insistido en que desde las instituciones catalanas estánde autodeterminación, que siempre tiene que tener: "Otra cosa es que el 'sí' tenga un recorrido detrás, en este caso la República y tendremos quey cómo tiene que ser esta República, (...) y otra cosa es que el 'no' también tenga una propuesta detrás. Pero esta la hará", ha explicado.La ministra de Política Territorial y Función Pública,, ha afirmado que "sería mejor quepara poder hacer política en Cataluña" y ha indicado que el Gobierno "solo podía hacer una cosa", que es trasladarles a cárceles catalanas , cuya competencia es de la Generalitat. "Todo lo demás,", ha añadido."Para hacer política, que es lo que nosotros queremos hacer, por supuesto que, pero es una decisión judicial que nosotros debemos respetar. Y eso no puede impedir apostar por esa", ha indicado la titular de Política Territorial en una entrevista en El País La ministra suscribe así las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , que, el pasado 11 de septiembre, en la jornada de celebración de la, dijo que hubiera preferido que el juez considerase otras medidas Preguntada por el "giro" del presidente del Gobierno,, en su relación con el presidente de la Generalitat,, como denuncian PP y Cs, Batet ha negado que se deba a que necesita a los independentistas para gobernar: "El señor Torra es president de la Generalitat, unacon la que".