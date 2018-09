Tensión entre dos manifestaciones por el modelo lingüístico de la escuela catalana

Publicada el 16/09/2018 a las 17:19 Actualizada el 16/09/2018 a las 17:20

, según la Guàrdia Urbana , se han manifestado este domingo en Barcelonay a favor de la libertad de la lengua en la escuela, convocados por la Asociación Hablamos Español , que a su vez ha coincidido con otra concentración movilizada por el colectivo independentista Acampada per la Llibertat y que ha provocadoBajo el lema 'Contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento: Libertad', la manifestación ha empezado aen plaza Universidad yel recorrido en plaza Sant Jaume –donde estaba previsto– porque, según la Guàrdia Urbana, se manifestaban "en defensa dely de los ataques contra el catalán".El colectivo independentista lleva concentrado en la plaza Sant Jaumepara exigir la república catalana y, al enterarse de que la manifestación determinaría en dicha plaza, han hecho un llamamiento para que la gente acuda y así, según han explicado fuentes de Acampada per la Llibertat en declaraciones a Europa Press.Para garantizar la seguridad, loshan cortado el paso en Via Laietana, a la altura de Jaume I y, según ha explicado la presidenta de Hablemos Español,–líder de la asociación Galicia Bilingüe –, han impedido el paso de dicha manifestación que se dirigía hacia la plaza Sant Jaume.Aunque la lectura del manifiesto se ha realizado en la plaza Ramón Berenguer, a escasos metros de Jaume I, algunos de los manifestantes, que hacían de barrera entre las dos concentraciones. Durante unas dos horas, los asistentes a ambas manifestacionescomo "El valle sí se toca",, "Fuera la bandera española", "España unida jamás será vencida" y, entre otros.