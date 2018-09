Iglesias considera "sensato" agotar la legislatura y critica las rectificaciones del Gobierno

Publicada el 17/09/2018 a las 11:29 Actualizada el 17/09/2018 a las 12:17

"El PSOE arrastra el lastre de las rectificaciones"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado favorable este lunes asi hay un acuerdo de su partido con el Gobierno para sacar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. Al tiempo, Iglesias ha criticado "las rectificaciones" que ha realizado el Gobierno en las últimas semanas, lo que, en su opinión, son "un lastre que arrastra el PSOE durante su historia".Así lo ha expresado el líder de Podemos en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartara un posible adelanto de las elecciones generalesen su relación con el resto de las fuerzas políticas parlamentarias."Nos parecesi existe un acuerdo de Presupuestos. Soy consciente de que, sino que vamos a tener que negociar con el resto de formaciones políticas", ha subrayado el secretario general de Podemos.Con todo, Iglesias ha asegurado que el posible adelanto electoral "nunca puede suponer un problema para los ciudadanos" y ha incidido en que, cuando se produjo, su formación defendía que, en el caso de no triunfar, ellos presentarían una moción instrumental que provocaría los comicios.Por otra parte, al ser preguntado por si considera que el Gobierno de España ha variado su posición en algunaso elIglesias ha criticado que "las rectificaciones" son, en su opinión, "un lastre que arrastra el PSOE durante su historia".Precisamente, en la polémica con Navantia ha exigido a Sánchez que "cumpla con lo que dijo en campaña electoral": "Si dices que España no debe vender armas a una dictadura, debes respetar l".Por último, ha celebrado que existan otro tipo de "rectificaciones" como la dimisión de la exministra de Sanidad Carmen Montón por la polémica con la obtención de su máster, y la del exministro de Cultura Maxim Huerta por el presunto fraude a Hacienda.El secretario general de Podemos ha señalado que está en desacuerdo con la "grave" decisión del Gobierno de continuar con la venta de, y ha exigido al presidente, Pedro Sánchez, que "cumpla con lo que dijo en campaña electoral" cuando defendió, según recuerda Iglesias, que "España no debe vender armas a una dictadura".Hha defendido que se debe buscar "[de Cádiz] que no se fundamente en la venta de armas". Iglesias ha recalcado la "gravedad" de la decisión, y la "incoherencia" del Ejecutivo ya que a su juicio "dice una cosa y hace otra". "Es muy grave que el Gobierno diga que las bombas inteligentes no matan civiles, España no puede depender de la venta de armas a países como Arabia Saudí", ha añadido.Sobre la postura del alcalde de Cádiz, José María González Kichi, de justificar la venta de bombas para mantener la construcción de corbetas en los astilleros de Cádiz, el líder de la formación morada entiende y respeta que el alcalde tenga que "", pero ha añadido que la decisión no depende de lo que defienda el regidor. Así, el líder de Podemos ha incidido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que tratar de ser coherente con lo que había dicho antes" y ha recalcado que es una cuestión de voluntad política.