La Audiencia no ve delito en llamar "mafioso" y "putero" a Juan Carlos I porque solo hay "ánimo de críticar"

Publicada el 17/09/2018 a las 16:59 Actualizada el 17/09/2018 a las 17:41

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional,, ha ordenado el archivo de las actuaciones contra un tuitero por unque se le imputaba. La Fiscalía ha dado carpetazo al asunto al entender que llamar "mafioso" o "putero" al Rey, como hizo el sujeto, no es injuriar al monarca, sinoEl auto, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge el informe de la Fiscalía. Una reflexión que el magistrado hace suya y en la que concluye que no hay delito,, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que amparó a dos condenados en España por quemar fotos del Rey."Siguiendo la reiterada doctrina tanto del TEDH como del Tribunal Constitucional,, señala el fiscal, quien argumenta que atendiendo a la jurisprudencia, "no bastan para incardinar en el referido delito expresiones o discursos que exterioricen opiniones negativas sobre el Rey como Institución, adquiriendo así una connotación hostil".Es más, el fiscal considera que, sino de criticar" y, atendiendo a la doctrina sobre la libertad de expresión, "no está suficientemente acreditada la comisión del delito", ante lo que el juez archiva porque nadie interesa el procesamiento.El caso, avanzado por la Cadena Ser, llegó al juez Ismael Moreno después de que el juzgado de Plaza Castilla que investigaba al hombre por comentarios presuntamente injuriosos contra diversas personas, partidos políticos e instituciones en Twitter y Facebook, se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional.No obstante, el instructor sólo se hizo cargo de la parte relativa al presunto delito de injurias a la Corona, ya que el afectado sigueque hizo en sus redes sociales, tal y como han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.El auto de sobreseimiento de la causa, firmado el pasado mes de agosto, viene a apuntalar lo que parece unen favor de los dos activistas que quemaron fotos del Rey, a quienes dio amparo por entender que estaban haciendo uso de su libertad de expresión.