Rivera admite que su máster no tenía trabajo de fin de curso y que es un título propio de su universidad

Publicada el 17/09/2018 a las 10:48 Actualizada el 17/09/2018 a las 11:05

info Libre

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, admitió este lunes en Onda Cero que el máster universitario que adorna su currículo oficial era un “programa conjunto” con la licenciatura de Derecho que cursó en ESADE,como los másteres oficiales y eraRivera no aclaró porqué su currículo dice que está haciendo lade Barcelona cuando este centro educativo ha confirmado que dejó hace años los cursos que conducen al doctorado y ni siquiera convalidó los créditos. Y se aferró al prestigio de ESADE —un centro privado gestionado por los jesuitas y fundado en 1958 que controla la Facultad de Derecho de la Universidad Ramón Llull, también privada— para criticar a quienes cuestionan su currículo.“Yo soy licenciado y máster en Derecho por ESADE. Poner en cuestión los másteres de ESADErazonó. Conseguirlo “le costó mucho a mi familia, una familia de clase media y trabajadora. Pagar esa carrera, ir cada día y trabajar y renunciar a cosas para estudiar”.Eso, subrayó el líder de Cs, “es lo que le fastidia a mucha gente: que yo no estaba en política [cuando obtuvo sus títulos], como la mayoría de españoles. Mientras algunos parece que recibían o másteres o trato de favor en la universidad, otroshaciendo esfuerzos, incluso trabajando oY eso es lo que toca realmente la fibra a la clase media de este país. El trato de favor”. Ni una sola referencia al curso de Marketing Político en la Universidad George Washington (Estados Unidos) que, según su currículo, realizó en 2009, cuando ya era diputado autonómico y presidente de su partido.Preguntado específicamente sobre el trabajo de fin de máster, Rivera admitió que no tuvo que hacerlo. “Ese máster de ESADE es un curso máster propio de ESADE”, reconoció. “Es unlicenciatura y máster”, lo que también distingue los estudios del presidente de Ciudadanos de los posgrados propios de la universidad española.“Si alguien quiere cuestionar lo que está haciendo ESADE o IESE u otras escuelas de negocio en este país que lo haga, pero me parece que eseconcluyó.se puso en contacto con Ciudadanos el pasado jueves para solicitarsobre el curso de Marketing Político que Rivera incluye en su currículo oficial. A la hora de redactar esta información la formación naranja sigue sin responder a ninguna de las preguntas mientras su líder sigue insistiendo en cuestionar la limpieza de la tesis del presidente Pedro Sánchez y el máster del responsable del PP, Pablo Casado.sobre la naturaleza de este curso, acerca de cómo se organizó Rivera para compatibilizarlo con su actividad política al frente de Cs y en su escaño del Parlament, su duración, el lugar en el que tuvo lugar, qué calificaciones obtuvo, que trabajos llevo a cabo para superarlo y si va a facilitar copia de los mismos.