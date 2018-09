Publicada el 18/09/2018 a las 09:36 Actualizada el 18/09/2018 a las 11:13

Recibido por Casado

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, consideró "exagerado" decir que el Partido Popular es "un partido corrupto". Así lo afirmó en el Congreso de los Diputados en el marco de la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de los conservadores.Lo hizo en respuesta al diputado del PSOE A juicio del líder de Faes, que recordó que la sentencia que condena al PP como participante a título lucrativo de los tejemanejes de la trama corrupta Gürtel está recurrida, él no tiene que pedir "perdón" a los españoles, como le había exigido el parlamentario del partido del Gobierno.En este sentido, señaló que "jamás" ha sido llamado a declarar como testigo a un tribunal ni "imputado"."Ni conocía al señor Correa ni contraté al señor Correa", respondería después, desvinculándose de la trama Gürtel., había preguntado el socialista.El expresidente del PP, que acudió a la cita arropado por la plana mayor del partido liderado por Pablo Casado, dijo que "no existe ninguna caja B" de este partido. "Otra cosa distinta es que personas hayan cometido actividades fuera de la ley", añadió.Aznar recurrió al 'y tú más' recordando a los socialistas el caso de los ERE de Andalucía y los cuatro juzgados de Valencia que investigan la financiación del PSOE de la Comunitat Valenciana en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo contrapuso al caso que le ha llevado a declarar en esta Cámara, que afecta, dijo, a dos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por un importe de unos 200.000 euros.Pablo Casado recibió este martes en el Congreso a su exjefe José María Aznar. El expresidente del Gobierno acudió a comparecer ante la Comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular y por la que ya han pasado en los meses previos exdirigentes como Esperanza Aguirre, Francisco Granados, Ignacio González, Cristina Cifuentes o la exsecretaria general María Dolores de Cospedal. El jefe de los conservadores se pone más en el foco en un momento en el que el Tribunal Supremo decide si le imputa en el marco de la investigación del caso de su curso de posgrado. Por ello, en el Partido Popular no todos tenían claro si debía hacerse esa foto con el que fuera suEl líder del PP recorrió con Aznar el pasillo de la sala Cánovas del Congreso que le condujo hasta la mesa de comparecientes seguido por una nube de fotógrafos.Como en el resto de comparecencias en esta comisión, Aznar responde a las preguntas de los grupos parlamentarios por un tiempo total, cada uno, no superior a los 20 minutos. El presidente de este órgano es el diputado de Nueva Canarias