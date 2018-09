Publicada el 18/09/2018 a las 21:24 Actualizada el 18/09/2018 a las 22:22

Inviolabilidad del rey

No es privilegio, sino "prerrogativa"

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes sin ningún voto en contra una moción de Ciudadanos en la que se insta al Gobierno a cambiar la Constitución en tres meses para, y a los Parlamentos regionales a modificar sus respectivos Estatutos para desaforar también a sus parlamentarios, como ya han empezado a hacer en Murcia, Canarias y Cantabria.La moción ha recabado el apoyo de PP, PSOE, Compromís y Nueva Canarias, mientras que Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, Bildu y Coalición Canaria se han abstenido.El texto de Ciudadanos es consecuencia de laque el partido naranja dirigió la semana pasada a la ministra de Justicia,, días antes de que el presidente del Gobierno,, anunciara este lunes que tenía intención de impulsar una reforma exprés de la Constitución en este sentido y su deseo de que estuviera tramitada en 60 días.El presidente de Ciudadanos,, que ha defendido la iniciativa, ha confesado que por un momento se creyó que el Gobierno había asumido esta demanda social, pero que a las pocas horas descubrió que era "un fraude", puesto que sólo persigue desaforar a los cargos públicosA su juicio, es "una broma" dejar fuera de la supresión de aforamientos los delitos relacionados con la corrupción. Por eso, ha pedido a los socialistas que "no defrauden a los españoles".El PNV presentó una enmienda, que Ciudadanos no aceptó, y que instaba la, incluido el de los cinco miembros de la Familia Real que ahora están aforados: los cuatro reyes y la princesa de Asturias. También pedían acabar con la inviolabilidad del rey."No cuenten con nuestro grupo para operaciones de marketing político", ha avisado el peneuvista, dejando claro que sólo apoyarán una, como también han demandado ERC, Bildu y Compromís.Desde el PDeCAT,, ha criticado, por no respetar el autogobierno, que se, así como para los de los gobiernos regionales. Eso sí, se ha mostrado de acuerdo con suprimir los de diputados, senadores y miembros del Gobierno central, "salvo en el ejercicio estricto de sus funciones y durante el ejercicio de su mandato".También el socialistaha defendido esta salvedad, incidiendo en que el aforamiento es "unaque no existe en otros países".Por su parte, la conservadoraha incidido en que los aforamientos no son "privilegios personales", sino, y ha dejado claro su rechazo a eliminar la inviolabilidad del rey., ha sentenciado.Por último, en nombre de Podemos,ha recalcado que, si se acomete la tan a su juicio necesaria reforma de la Constitución,, sino ser profunda y afectar también al artículo 135, incluir el blindaje de los servicios públicos y acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado.