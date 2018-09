Publicada el 18/09/2018 a las 19:12 Actualizada el 18/09/2018 a las 19:52

Reforma de las pensiones y la Constitución

Posible gobierno PSOE-Ciudadanos

El exministro socialistaha afirmado este martes que los pensionistas que protestan en las calles por la revalorazación de las pensiones "no tienen razón", porque "ninguno de ellos ha pagado ni la mitad de lo que perciben", y ha defendido que "dejar el sistema de actualización de las pensiones como está es más prudente que volver al IPC".También se ha referido a otros temas de actualidad como la reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos. Al respecto, ha dicho que "no está mal", pero que. A la vez, ha insinuado que es una ocurrencia con la que el presidente,, busca "relumbrón" después de "una situación en la que el Gobierno parecía haber perdido la iniciativa política como consecuencia de una serie de contradicciones flagrantes entre lo que hacía, decía, desdecía y dejaba de hacer".Sobre la polémica en torno a la tesis de Sánchez, ha opinado que ha sido "un ataque infundado" porque "no existe plagio", aunque supone que el valor de la tesis "no sea muy elevado" porque, en este país", ha apostillado. A la vez, ha afirmado queque del hecho de que cuatro sinvergüenzas expidan títulos sin merecimiento".Sobre la reforma de las pensiones, el exministro ha recalcado que las pensiones en España son mucho más altas que la media europea, y el dinero que se destina a pagarlas también muy superior. Tras matizar que él también es pensionista, ha defendido que habría que, aunque ha considerado que "con la tendencia peligrosa que ya exhibe" esta cuestión, "habría que ir tomando medidas ya" a la vez que se establecen las bases de futuro.El exministro socialista ha argumentado que los ciudadanos quieren "mayoritariamente" unos servicios sociales y sanitarios "de primera", pero, por lo que solo queda la vía de los impuestos y las cotizaciones. Ha destacado que el sistema tiene que ser sostenible y ha reivindicado que la sociedad española "tiene queEn cuanto a la reforma de la Constitución, Solchaga ha opinado que la propuesta de suprimir los aforamientos, pero no es la cosa más importante si uno quiere reformar la Constitución", ni será algo que "cambie significativamente el ambiente político, la situación de equilibrio entre las fuerzas ni la calidad de las instituciones".De cara a las elecciones, ha señalado que, porque "ni el PSOE, a pesar de la recuperación de aliento, ni el PP, que sigue en una crisis de desconfianza, están con la fuerza para desplazar a Podemos, el primero, y a Ciudadanos, el segundo".En su opinión, de las próximas eleccionespero en el que "será más fácil organizar. "Entre los dos suman el 50% y podrían llegar a una situación en la que podrían gobernar, si Rivera y Sánchez dejan de tirarse los trastos claro".Volviendo a la actual legislatura, Solchaga ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez, precisamente por la falta de apoyos parlamentarios, tieney "es bastante impensable que pueda hacer reformas estructurales".Solchaga ha añadido que el PSOE "cree haber encontrado la solución volviendo a los convenios sectoriales y la ultraactividad de los convenios", lo que a él le resulta "inquietante", ya que, porque su poder de negociación es extremadamente bajo, por no decir su reputación".