Casado quiere que Sánchez explique en el Senado lo que la prensa le exige sobre su tesis mientras él niega a los medios sus trabajos del máster

El presidente del PP,se niega a entregar a los medios los trabajos académicos de un máster sobre cuya realización existen indicios suficientes como para que una magistrada haya pedido su imputación por un delito de prevaricación administrativa y otro de cohecho impropio, pero va a obligar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar en el Senado las “explicaciones” que le “exige” la prensa sobre su tesis, que ni siquiera está en cuestión en los tribunales.“Hoy hemos visto una vez más que se publicanproclamó Casado ante Sánchez en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. “Y por mucho que usted amenace a la prensa, o por mucho que usted no quiera comparecer en este Congreso, el PP le va a hacer comparecer en el Senadoexplicó el líder del PP. “Consejos vendo que para mí no tengo”, le respondió Sánchez.Casado acusó al Gobierno de caminar “a lomos dey exigió la convocatoria cuanto antes de elecciones anticipadas. “Mentira” por todo lo relacionado con su tesis, a la que en ningún momento se refirió expresamente. “Y autoritarismo” por la decisión del PSOE de sortear el—ambas formaciones están poniendo todas las trabas a su alcance para la reforma urgente de la ley de Estabilidad— tramitando a través de una ley sobre otro asunto que ya está en debate en la Cámara, la modificación de la norma que permitirá evitar que el Senado vete incrementar el gasto el año que viene en los Presupuestos.La estratagema de los socialistas es, en opinión de Casado, “un fraude” con el quePor eso, anunció, el PP pedirá que la Mesa del Congreso, controlada por esta formaicón y Ciudadanos, paralice el trámite impulsado por el PSOE. Pedro Sánchez, acusó Vasado, actúa igual que Venezuela: “Cuando no les gusta una Cámara por sus mayorías la duplican o la cierran”.El presidente defendió la fórmula elegida para tratar de poner fin al veto del Senado, clave para ampliar la capacidad de gasto el año que viene. “El Gobierno lo que quiere es modificarque otorga “un poder de veto” a la Cámara alta que no existe en ningún otro caso.“Lo que queremos, insistió, “es desbloquear un debate que es necesario en esta Cámara, que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría parlamentaria, ustedes y Cs,"Sea usted demócrata", retó Sánchez a Casado. “Desbloquee el debate de la ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso; ¿qué miedo tienen?”, se preguntó.El presidente recordó a Casado que en la reunión que ambos mantuvieron en la Moncloa tras su elección como presidente del PP le ofreció cinco grandes pactos sobre los que, criticó, “no ha dicho nada. Lo único que está haciendo es oposición al Gobierno aunporque muchas de las cosas que dice usted en esta Cámara usted las defendía hace cien días en sentido contrario cuando era portavoz del PP” en la época dd Mariano Rajoy.