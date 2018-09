Publicada el 19/09/2018 a las 09:37 Actualizada el 19/09/2018 a las 10:26

Si el Gobierno no insta a la Fiscalía aque mantiene en el Tribunal Supremo contra la mayor parte de los dirigentes acusados de intentar la independencia de Cataluña, será “casi casi” imposible que Esquerra Republicana apoyo el proyecto de ley depara 2019 que el Gobierno planea enviar a la Cámara en las próximas semanas.Así de claro se lo dijo al presidente Pedro Sánchez este miércoles en la sesión de control del Congreso el portavoz de esta formación, Joan Tardà, quien advirtió de las consecuencias de que se consolide “un escenario de“Si usted no insta a la fiscal general del Estado a retirar la acusación de rebelión”, subrayó, “¿cómo será posible, por ejemplo, pactar los Presupuestos? Casi casi esY añadio: Si el Tribunal Supremo no acaba absolviendo a los acusados por participar en el procés y “condena a los representatantes legítimos del pueblo de Cataluña a decenios de cárcel”, “ríase de la crisis entre Cataluña y España que significó la sentencia del TC de 2010 en relación al Estatut”.Sánchez obvió la cuestión y e limitó a afirmar que el PSOE, en la oposición y en el Gobierno, siempre defendió “quepero tampoco puede dejar de alertar de “la quiebra de legislación” llevada a cabo hace un año por la mayoría independentista”. Una vez más, el presidente subrayó su hoja de ruta en este asunto: “ley y diálogo”. “Respetemos la ley y encontremos cauces para nacionalistas y no nacionalistas”.La prioridad del Gobierno, señaló, “no es la independencia, es la convivencia”. Por eso va a seguir impulsando el“Pero ustedes”, advirtió Sánchez en referencia al bloque independentista en su conjunto, no pueden seguir maneniendo cerrado el Parlament, que no se reune desde hace meses, “y tiene que abrir el dialogo entre catalanes”.El portavoz de Esquerra tachó dela posición de Sánchez porque insta a la sociedad catalana a dialogar y al mismo tiemo excluye “a 2,7 millones de catalanes. Nada se puede construir contra la mitad de los catalanes independentistas”, remarcó, “de la misma manera que nada se puede construir contra la mitad de los catalanes que no lo son. Sólo hay una solución”, concluyó: “Construir una herramienta,Cualquier solución que excluya la posibilidad de votar la independencia, será “su tumba política”, advirtió.